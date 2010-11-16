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Арт-ярмарка Frieze Art Fair в Лондоне: лучшие работы живописи, скульптуры, графики, видеоискусства и инсталляции

16 ноября 2010 13:36
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Дискуссии на разнообразные темы, связанные с актуальным искусством, разворачивались в Лондоне.

Ярмарка современного искусства Frieze Art Fair в Лондоне — классическое место встречи художников, галеристов, коллекционеров, фотографов.

Более 100 галерей представили лучшие работы в области живописи, скульптуры, графики, видеоискусства и инсталляции. Фотографии и арт-проекты здесь занимают отдельное место.

Традиционно на арт-ярмарке предпочтение отдается британским мастерам, но в этом году в качестве наиболее талантливых были отмечены проекты участников, представлявших другие страны Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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