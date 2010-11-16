Концерт «Музыкальная премия СТВ» состоится сегодня во Дворце Республики в Минске

Статуэтки получат лучшие песня года, исполнители, рок- и поп-группы. Дипломами будут отмечены лучший пиар года, видеоклип и самый стильный исполнитель. Обладателя Приза зрительских симпатий определило голосование на сайте СТВ.
Алексей Хлестов, певец:
По моему мнению, это престижная премия не только для артистов, но и для авторов, которые принимают участие в создании произведений — песен, стихов, музыки, аранжировки. Это неотъемлемая часть успеха артиста.
Гюнешь, певица:
Хотелось бы, чтобы отметили мой вокал, потому что я в первую очередь вокалистка, и каждому вокалисту важно, чтобы отметили именно его вокал.
Телеверсию яркого шоу зрители нашего канала увидят накануне Нового года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».