Концерт «Музыкальная премия СТВ» состоится сегодня во Дворце Республики в Минске

Сегодня вечером во Дворце республики — концерт «Музыкальная премия СТВ». Артистам — оценки « за год», а зрителям — почти три часа истинного драйва. Наш телеканал уже второй год выступает учредителем и организатором Музыкальной премии года. Номинаций всего 10 и 11 — специальных премий.

Статуэтки получат лучшие песня года, исполнители, рок- и поп-группы. Дипломами будут отмечены лучший пиар года, видеоклип и самый стильный исполнитель. Обладателя Приза зрительских симпатий определило голосование на сайте СТВ.

Алексей Хлестов, певец:

По моему мнению, это престижная премия не только для артистов, но и для авторов, которые принимают участие в создании произведений — песен, стихов, музыки, аранжировки. Это неотъемлемая часть успеха артиста.

Гюнешь, певица:

Хотелось бы, чтобы отметили мой вокал, потому что я в первую очередь вокалистка, и каждому вокалисту важно, чтобы отметили именно его вокал.

Телеверсию яркого шоу зрители нашего канала увидят накануне Нового года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».