Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Время неумолимо. Мир в уходящем году стал меньше на Стивена Хокинга, Монсеррат Кабалье, Кофи Аннана и Николая Караченцова. 2018 год не обошёлся без потерь и для Беларуси, рассказали в фильме «Наш 2018-ый»..

Николай Кириченко. Белорусский Челентано. Удивительное сочетание украинского и армянского темперамента, ну и конечно, его фирменная итальянская улыбка. Маэстро Феллини и князь Ягайло. Сотня ролей в театре и кино. Играл до последних дней.

Анатолий Капский. Ярчайшая личность белорусского футбола. Фантастическая и неукротимая целеустремлённость. Его знаменитый БАТЭ стал непобеждаемым, а в родном Борисове построили лучший стадион. Работал по 20 часов в сутки и всё принимал близко к сердцу. Мало кто знал, но борьбу с недугом вёл почти всю свою жизнь. Умер, но ушёл непобеждённым.

Иосиф Залуцкий. Крупный учёный-онколог. Самой сложной области медицины отдал несколько десятков лет. Первым в СНГ обосновал необходимость микрохирургических методов в онкологии. Возвращал к нормальной жизни даже самых сложных пациентов. А ещё призывал бороться со стрессами. Доказал, что именно они могут влиять на развитие рака. Сам страдал от онкологического заболевания.

Игорь Лученок. Без его хитов сложно представить белорусскую и советскую песенную культуру на все времена: «Алеся», «Журавли на Полесье летят», «Майский вальс», ну и конечно, знаменитая «Спадчына». Его «Песню пра Мінск» каждый час отбивают куранты столичной ратуши. Легендарный композитор и скромный человек. О таких говорят – ушла целая эпоха.

Николай Дементей. Заметная фигура в белорусской политике в самые трудные годы – время распада Советского Союза, о чём он всегда сожалел. Последний руководитель Верховного совета БССР. При нём в 1990 году подписана декларация о государственном суверенитете. Сделал немало и для современного белорусского законотворчества. Принципиальный руководитель, настоящий патриот.

Эдуард Зарицкий. Народный композитор-песенник. Его музыка в репертуаре «звёзд» первой величины – сначала советской, потом белорусской и российской эстрады. Положил на ноты стихи Мицкевича, Коласа и Короткевича. Но самым сложным считал писать музыку для детей. В молодости увлечённый КВН-щик и даже чемпион Советского Союза. Удивительно светлый человек.

Иосиф Воронович. Выдающийся белорусский нейрохирург и травматолог. Поставил на поток самые сложные операции на позвоночнике. Создатель центра спинальной травмы и первой круглосуточной нейрохирургической бригады. Лично оперировал и консультировал в 80 лет. Блестящий учёный, золотые руки.