Лошицкая усадьба в Минске: как выглядела она во времена своего рассвета и к чему привела семилетняя реставрация

Новости Беларуси. Атмосфера XIX века и уникальный архитектурный стиль. В Минске после масштабной реконструкции для посетителей открылась знаменитая Лошицкая усадьба.

Французский модерн. В Беларуси музейное пространство в этом стиле можно увидеть только здесь – в одном из залов обновленной исторической жемчужины столицы. В так называемой зеленой комнате когда-то встречала гостей пана Ядвига — последняя хозяйка усадьбы.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Она придумала сделать здесь все новомодные штучки. Стиль модерн, который представлен в этом зале, по сути, являлся ноу-хау, хайтеком для начала XX века.

Сегодня интерьеры комнаты, пусть и не детально, воссозданы (с того времени не сохранилась ни одной фотографии), но максимально приближены к реальности прошлых лет.

Экспозицию зеленого зала составили 40 предметов из частной коллекции.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Зайдя в этот зал сегодня с асфальта XXI века, мы погружаемся в атмосферу подлинных аутентичных предметов. И в этом зале все вещи датированы 1900 годом.

В современной усадьбе таких уникальных комнат 14. Каждая хранит свою неповторимую историю.

Так, во время восстановительных работ в одном из помещений была обнаружена ванная. Выполненная, как и полагалось для аристократов того времени, из белого мрамора.

Дарья Латушкина, научный сотрудник музея:

Тот факт, что ванная находится у нас в непосредственной близости с салоном, где проводились вечера, это вызывает очень большое недоумение у реставраторов, которые ломали головы над этим вопросом, почему так произошло. И уже в дальнейшем они сошлись во мнении, что ванная здесь была установлена уже впоследствии, после перестройки дома паном Любанским.

Александр Яцко, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

По насыщенности декоративными элементами, в том числе аутентичными, которые были сохранены с XIX века, этот объект уникален. Он уникален не только для Минска, но и для всей республики в целом.

Над восстановлением усадьбы реставраторы трудились больше семи лет, ведь в руки специалистов она попало в довольно плачевном состоянии.

Ноу-хау обновленной усадьбы – возможность заглянуть в каждую из временных эпох, пережитой поместьем.

Дарья Латушкина, научный сотрудник музея:

Недалеко от потолка вы можете заметить фрагмент как будто обоев. Реставраторы, использовав данный метод, решили показать, как выглядели стены данной комнаты уже после панны Ядвиги и Евстафия Любанского. То есть, например, здесь у нас представлен как раз фрагмент, который показывает внешний вид комнаты уже в первые десятилетия установления советской власти.

Детально восстановить специалисты постарались и прилегающую к усадьбе территорию. Появилась здесь и клумба в виде сердца. Точно такую же здесь когда-то высадила пана Ядвига, о трагической судьбе которой сегодня слагают легенды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.