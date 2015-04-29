«Почему нас покидают лучшие из лучших?» Коллеги и поклонники шокированы внезапной смертью Батырхана Шукенова

Новости России. Коллеги и поклонники не могут поверить в скоропостижную кончину Шукенова. Артисты выражают свои соболезнования в соцсетях. Коллеги называют музыканта «светлейшим человеком».



Алсу, певица:

Почему нас покидают лучшие из лучших? Батыр, ты навсегда в наших сердцах.. R. I. P. Валерия, певица:

Я не могу и не хочу в это верить. Это фото сделано 3 дня назад на родине Батырхана в Казахстане, где выступали на свадьбе у его родственников. Добрый, невероятно талантливый, теплый, любящий людей, полный самых радужных творческих планов.... Светлая память светлейшему человеку.

Игорь Саруханов, певец, актер, композитор (порталу Super.ru):

Я в шоке! Он никогда ни на что не жаловался. Это просто удивительно для меня. Человек находился в прекрасной форме: ни лишнего веса, никаких злоупотреблений. Я так хорошо его знал, это огромная потеря. Как будто это сон, так хочется набрать ему и спросить: «Как дела?» Буквально на днях мы переписывались, отправляли друг другу картинки. Ничего не предвещало конца. Батырхан Шукенов был уверен, что артисту всегда необходимо находиться в хорошей физической форме, вне зависимости от графика и времени года.





Батырхан Шукенов:

Потому что ты выходишь на сцену, выходишь к людям, и необходимо, чтобы визуально все выглядело артистично и красиво. Здесь есть еще и другая сторона: когда вес нормальный, легче переносить гастроли, частые перелеты.

Это фото певица Валерия опубликовала на своей странице в социальной сети несколько дней назад. «Как приятно было встретиться с замечательным музыкантом и прекрасным человеком», – написала она. По иронии судьбы это фото стало одним из последних.

Практически сразу же после новости о смерти на официальном сайте музыканта стали появляться комментарии с соболезнованиями. На данный момент их число превышает 2 тысячи сообщений.



Известный музыкант, бывший солист группы «А-Студио» Батырхан Шукенов, скончался в ночь на 29 апреля. 18 мая ему бы исполнилось 53 года.

По предварительным данным, причиной смерти 52-летнего музыканта стал инфаркт. Певцу стало плохо, когда он находился в своей квартире. Об этом узнал его директор, который проживает в том же доме. Вызвали «скорую помощь», но врачам спасти Батырхана Шукенова не удалось. По признанию актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс, в последние время Батырхан Шукенов работал буквально на износ: участие в рейтинговом телешоу, многочисленные концерты – все это могло сказаться на здоровье музыканта не лучшим образом. С семьей Блёданс у Шукенова сложились особенно теплые отношения. Батырхан сразу нашел общий язык с Семеном, 3-летним сыном Эвелины.

Артиста похоронят на родине в Казахстане, тело музыканта перевезут из Москвы в Алма-Ату, сообщил его брат Бауржан.

Профессиональному вокалу Батырхан Шукенов никогда не обучался. В одном интервью он однажды признался, что пение для него «всегда было увлечением, хобби».





Коллеги вспоминают: Батырхан никогда не жаловался, ни по какому поводу. Он всегда был искренним. И очень ценил талант.