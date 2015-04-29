«Почему нас покидают лучшие из лучших?» Коллеги и поклонники шокированы внезапной смертью Батырхана Шукенова
Новости России. Коллеги и поклонники не могут поверить в скоропостижную кончину Шукенова. Артисты выражают свои соболезнования в соцсетях. Коллеги называют музыканта «светлейшим человеком».
Алсу, певица:
Почему нас покидают лучшие из лучших? Батыр, ты навсегда в наших сердцах.. R. I. P.
Валерия, певица:
Я не могу и не хочу в это верить. Это фото сделано 3 дня назад на родине Батырхана в Казахстане, где выступали на свадьбе у его родственников. Добрый, невероятно талантливый, теплый, любящий людей, полный самых радужных творческих планов.... Светлая память светлейшему человеку.
Игорь Саруханов, певец, актер, композитор (порталу Super.ru):
Я в шоке! Он никогда ни на что не жаловался. Это просто удивительно для меня. Человек находился в прекрасной форме: ни лишнего веса, никаких злоупотреблений. Я так хорошо его знал, это огромная потеря. Как будто это сон, так хочется набрать ему и спросить: «Как дела?» Буквально на днях мы переписывались, отправляли друг другу картинки. Ничего не предвещало конца.
Батырхан Шукенов был уверен, что артисту всегда необходимо находиться в хорошей физической форме, вне зависимости от графика и времени года.
Батырхан Шукенов:
Потому что ты выходишь на сцену, выходишь к людям, и необходимо, чтобы визуально все выглядело артистично и красиво. Здесь есть еще и другая сторона: когда вес нормальный, легче переносить гастроли, частые перелеты.
Это фото певица Валерия опубликовала на своей странице в социальной сети несколько дней назад. «Как приятно было встретиться с замечательным музыкантом и прекрасным человеком», – написала она. По иронии судьбы это фото стало одним из последних.
Практически сразу же после новости о смерти на официальном сайте музыканта стали появляться комментарии с соболезнованиями. На данный момент их число превышает 2 тысячи сообщений.
Известный музыкант, бывший солист группы «А-Студио» Батырхан Шукенов, скончался в ночь на 29 апреля. 18 мая ему бы исполнилось 53 года.
По предварительным данным, причиной смерти 52-летнего музыканта стал инфаркт. Певцу стало плохо, когда он находился в своей квартире. Об этом узнал его директор, который проживает в том же доме. Вызвали «скорую помощь», но врачам спасти Батырхана Шукенова не удалось.
По признанию актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс, в последние время Батырхан Шукенов работал буквально на износ: участие в рейтинговом телешоу, многочисленные концерты – все это могло сказаться на здоровье музыканта не лучшим образом. С семьей Блёданс у Шукенова сложились особенно теплые отношения. Батырхан сразу нашел общий язык с Семеном, 3-летним сыном Эвелины.
Артиста похоронят на родине в Казахстане, тело музыканта перевезут из Москвы в Алма-Ату, сообщил его брат Бауржан.
Профессиональному вокалу Батырхан Шукенов никогда не обучался. В одном интервью он однажды признался, что пение для него «всегда было увлечением, хобби».
Коллеги вспоминают: Батырхан никогда не жаловался, ни по какому поводу. Он всегда был искренним. И очень ценил талант.
Батырхан Шукенов (в интервью NationalBusiness):
Я думаю, что у каждого времени есть свои плюсы и минусы. Раньше возникал непростой момент, связанный с тем, как пробиться на сцену, как найти ту самую песню, которая бы вывела исполнителя или группу на музыкальный Олимп. И эта тема до сих пор остается открытой и важной – как в советское время, так и сейчас. То есть все определяет качество музыки, качество материала, самой песни. Кроме того, сейчас можно сказать о другом: существуют монополии, большие медиа-ресурсы, и огромное значение имеют связи и финансы. Так что мне трудно сказать, когда было сложнее или легче. Для меня определяющими все равно остаются талант композитора, талант продюсера и талант исполнителя. Словом то, без чего невозможно по-настоящему что-то сделать.