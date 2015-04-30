Бондарчук подаст в суд на Госкино Украины из-за «Духless 2»

Новости России. Создатели «Духless 2» заявили, что готовят иск в суд против Госкино Украины в связи с утечкой копии фильма за несколько дней до премьеры. Продюсер фильма Федор Бондарчук заявил, что, несмотря на сомнения в справедливом для российской стороны решении дела, кинокомпания «старается работать в правовом поле» и факт пиратства должен быть зафиксирован.

Федор Бондарчук, продюсер фильма «Духless 2» : Прокат закончился буквально две недели тому назад, поэтому мы сейчас будем заниматься этим – на уровне подать в суд. Наверное, мы будем подавать на комитет по кинематографии Украины. Эта копия была помечена, с титрами, мы знаем эту копию. Это все цифровые носители, они все помечены. Кадр из фильма

О том, что пиратская копия «Духless 2» появилась в интернете, СМИ сообщили 5 марта. После этого Роскомнадзор обязал торрент-ресурсы закрыть доступ к фильму на ряде сайтов.

Дмитрий Рудовский, сопродюсер фильма, генеральный директор кинокомпании Art Pictures (в комментарии РИА Новости):

Мы готовим сейчас документы в суд. Это нельзя так оставлять, Украина же готовится вступить в цивилизованный мир…