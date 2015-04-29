Будущие «звёзды» балета: успех через усердную работу и ограничения

Единственная в Беларуси хореографическая гимназия-колледж собирает самых талантливых ребят, которые не мыслят свою жизнь без танца на пуантах.

8 лет с раннего утра и до шести вечера ребята проводят за партой. На общеобразовательных предметах будущие звезды балета обучаются игре на фортепиано, изучают два иностранных языка и проводят по нескольку часов в день у станка. Занятиям по хореографии, классическому и современному танцам - здесь уделяют особое внимание.

Успех через усердную работу и ограничения. Запретов много: начиная от организации питания, заканчивая поведением в гимназии.

Вторичная хореографическая гимназия-колледж славится далеко за пределами Беларуси. Здесь учатся ребята из России, Украины, Японии и других стран. Многие, несмотря на свой юный возраст, живут в общежитиях и без родительской опеки.