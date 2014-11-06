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«Листопад-2014». Расписание показов 11 ноября

06 ноября 2014 14:27
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11 ноября (вторник)

Время

Фильм

Кинотеатр

12.00

Мастер Класс
«ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»
(Бельгия-Франция-Италия)
(95 мин)
Реж. Жан-Пьер и Люк Дарденн
(пресс-показ) 

Центральный

12.00

ЗАКРЫТИЕ ДЕТСКОГО КОНКУРСА
Фильм закрытия
«НИКОЛЯ НА КАНИКУЛАХ»
(Франция)
(97 мин)
Реж. Лоран Тирар 

Пионер

14.00

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
(Сериал БТ, Беларусь)
(два фильма по 39 мин)
Реж. Андрей Левчик

Музей кино

14.30

Конкурс «Молодость на марше»
«ОРУДУЮЩИЙ БРИТВОЙ»
(Тунис-Франция-Канада -ОАЭ)
(90 мин)
Реж. Каусар Бен Ханья
(пресс-показ)
Ru/En/Arab  

Центральный

15.00

Конкурс
«ИТАЛО БАРОККО»
 (Италия)
(104 мин)
Реж. Алессиа Скарсо

Пионер

15.00

Национальный конкурс
«СИНЬОРА»
(Беларусь)
(52 мин)
Реж. Надежда Горкунова
***
«НЕ ОДИН»
(Беларусь)
(32 мин)
Реж. Ольга Дашук
***
«СТРАЧАНАЯ ПЕСНЯ»
(Беларусь)
(13 мин)
Реж. Игорь Чищеня
***
«ДОЖДЬ»
(Беларусь)
(13 мин)
Реж. Виктор Аслюк

Победа

16.00

«СВЯТАЯ РИММА»
(Беларусь, 2014)
(40 мин)
Реж. Валерий Карпов

Музей кино

16.30

Конкурс «Молодость на марше»
«КОМБИНАТ «НАДЕЖДА»
(Россия)
(95 мин)
Реж. Наталья Мещанинова
(пресс-показ)
Ru/En  

Центральный

17.00

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ»
(проект ТРО «Союз»)
Прод. Игорь Угольников 

Музей кино

17.00

Детские истории
«ВМЕСТЕ»
(Россия)
(52 мин)
Реж. Денис Шабаев  

Пионер

17.00

Национальный конкурс
«ПРОБУЖДЕНИЕ»
(США)
(13 мин)
Реж. Катерина Нова
***
«БАБА, ВАНЯ И КОЗА»
(Франция-Беларусь)
(15 мин)
Реж. Дарья Юркевич
***
«СТОРОЖ»
(Беларусь)
(30 мин)
Реж. Виктор Красовский

Победа

18.00

Основной конкурс
«ПОСЛЕДНИЙ ЛИМУЗИН»
(Россия)
(90 мин)
Прод. Марина Разбежкина

Мир, зал №1

18.30

Лучшее
«ОСОБАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»
(Германия-Франция-Италия-Австрия)
(84 мин)
Прод. Эрика Барбианни

Мир, зал №2

19.00

Основной конкурс
«ДУРАК»
(Россия)
(116 мин)
Реж. Юрий Быков
Ru/En

Центральный

19.00

 Российские премьеры
«ВЕЛКАМ ХОМ»
(Россия)
(116 мин)
Реж. Ангелина Никонова  

Пионер

19.30

Сандрин Боннер. Ретроспектива
«ШАХМАТИСТКА»
(Франция-Германия, 2009)
(97 мин)
Реж. Каролин Батторо 

Победа

20.30

Свидание с Россией.XXI век
«21 ДЕНЬ»
(Россия)
(66 мин)
 Реж. Тамара Дондурей

Мир, зал №2

20.40

Основной конкурс
«ЖИЗНЬ ПОЧТИ ПРЕКРАСНА»
(Бельгия-Болгария)
(85 фильм)
Реж. Светослав Драганов

Мир, зал №1

21.30

Такая разная любовь
«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЛАБОСТЬЮ»
(Франция-Бельгия)
(104 мин)
Реж. Катрин Брейя
Ru/En/Fr  

Центральный

21.30

Конкурс «Молодость на марше»
«РЯДОМ С НЕЙ»
(Израиль)
(90 мин)
реж. Асаф Корман

Пионер

21.30

Сандрин Боннер. Ретроспектива
«ЕЕ ЗОВУТ САБИНА»
(Франция, 2007)
(85 мин)
Реж. Сандрин Боннер

Победа

22.00

Специальный гость
«ПРИЗРАЧНАЯ СИЛА»
(Франция)
(75 мин)
Реж. Пьер Леон, Pier Leon,

Мир, зал №2

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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