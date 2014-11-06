«Листопад-2014». Расписание показов 11 ноября

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11 ноября (вторник)
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Время
|
Фильм
|
Кинотеатр
|
12.00
|
Мастер Класс
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Центральный
|
12.00
|
ЗАКРЫТИЕ ДЕТСКОГО КОНКУРСА
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Пионер
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14.00
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«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
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Музей кино
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14.30
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Конкурс «Молодость на марше»
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Центральный
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15.00
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Конкурс
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Пионер
|
15.00
|
Национальный конкурс
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Победа
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16.00
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«СВЯТАЯ РИММА»
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Музей кино
|
16.30
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Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
17.00
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«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ»
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Музей кино
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17.00
|
Детские истории
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Пионер
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17.00
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Национальный конкурс
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Победа
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18.00
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Основной конкурс
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Мир, зал №1
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18.30
|
Лучшее
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Мир, зал №2
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19.00
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Основной конкурс
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Центральный
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19.00
|
Российские премьеры
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Пионер
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19.30
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Сандрин Боннер. Ретроспектива
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Победа
|
20.30
|
Свидание с Россией.XXI век
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Мир, зал №2
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20.40
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
21.30
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Такая разная любовь
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Центральный
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21.30
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Конкурс «Молодость на марше»
|
Пионер
|
21.30
|
Сандрин Боннер. Ретроспектива
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Победа
|
22.00
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Специальный гость
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Мир, зал №2