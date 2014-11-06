«Листопад-2014». Расписание показов 8 ноября

Полуночные страсти «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (Франция) (116 мин) Реж. Андре Тешине

Конкурс национальных киношкол Дания «БЛАГОСЛОВЕННО БУДЕТ ЭТО МЕСТО» (30 мин) Реж. Карл Олссон

22.00

О, женщина!

«ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В ЛЮБОВЬ?»

(Израиль)

(50 мин)