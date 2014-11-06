Прямой эфир

«Листопад-2014». Расписание показов 8 ноября

06 ноября 2014 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

8 ноября (суббота)

Время

Фильм

Кинотеатр

2.00

Полуночные страсти
«НОВАЯ ПОДРУЖКА»
(Франция)
(105 мин)
Реж. Франсуа Озон

Центральный

4.30

Полуночные страсти
«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ»
(Франция)
(116 мин)
Реж. Андре Тешине  

Центральный

12.00

Конкурс национальных киношкол
Беларусь
«СВЯЩЕННИК»
(13 мин)
Реж. Виталий Борткевич

Мир, зал №2

12.00

Основной конкурс
«БАЛЛАДА ОБ ОДОБРЕНИИ МИРА»
(Эстония)
(104 мин)
реж. Вейко Ыунпуу
(пресс-показ)
Ru/En/Est

Центральный

12.00

Открытие детского конкурса
Анимационные десерты
«ЧЕБУРАШКА»
(Япония-Россия)
(79 мин)
Реж. Макото Накамура

Пионер

12.45

Конкурс национальных киношкол
Беларусь
«ПРО ЛЮБОВЬ: ИРА»
(30 мин)
Реж. Любовь Земцова

Мир, зал №2

13.00

Национальный конкурс
«БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Беларусь)
(97 мин)
Реж. Александра Бутор

Победа

13.30

Конкурс национальных киношкол
Беларусь
«ОСКОЛКИ СУДЬБЫ»
 (25 мин)
Реж.  Егор Ганарацкий

Мир, зал №2

14.00

Конкурс «Молодость на марше»
«КАРНАВАЛ»
(Турция)
(95 мин)
реж. Джан Кыльджиоглу
(пресс-показ)
Ru/En/Turk

Центральный

14.30

Конкурс
«ГАБРИЭЛЬ»
(Польша)
(84 мин)
Реж. Миколай Харемски

Пионер

14.30

Конкурс национальных киношкол
Дания
«МАМА БОГ»
(30 мин)
Реж. Мариа Бэк

Мир, зал №2

15.00

Национальный конкурс
Документальная программа
«ПЕРЕКРЕСТОК»
(Беларусь)
(60 мин)
Реж. Анастасия Мирошниченко

***

«ХРОНИКА МИНСКОГО ГЕТТО»
(Беларусь)
(60 мин)
Реж. Владимир Луцкий

Победа

15.15

Конкурс национальных киношкол
Дания
«ДИССОНАНС»
(30 мин)
Реж.  Тейс Мёльстрём Кристенсен

Мир, зал №2

16.00

Конкурс национальных киношкол
Дания
«БЛАГОСЛОВЕННО БУДЕТ ЭТО МЕСТО»
(30 мин)
Реж. Карл Олссон

Мир, зал №2

16.30

Конкурс «Молодость на марше»
«МОЯ ГОСПОЖА»
(Австралия)
(104 мин)
реж. Стивен Лэнс
(пресс-показ)
Ru/En

Центральный

17.00

Человеческие комедии
«МОЕ ЛЕТО ПИНГ ПОНГА»
(США)
(92 мин)
Реж. Майкл Талли

Пионер

17.00

Музыка.Док
«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ»
(Болгария)
(90 мин)
Реж. Андрей Чертов

Мир, зал №2

18.00

Основной конкурс
«ГЛУБОКАЯ ЛЮБОВЬ»
(Польша)
(86 мин)
Реж. Ян Матушински

Мир, зал №1

19.00

Основной конкурс
«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
(Россия)
(95мин)
реж. Михаил Сегал
Ru /En

Центральный

19.00

Австралия в новеллах
«10 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ»
(Австралия)
(105 мин)
Реж. Мариека Уолш, Саймон Стоун, Дэвид Уэнэм, Клер МакКарти, Роберт Коннолли, Тони Эйрс, Стивен Пейдж, Миа Васиковска, Джастин Курзель Уорвик Торнтон

Пионер

19.00

Раритет
«ПАН ТАДЕУШ»
(Польша, 1928)
(124 мин)
Реж. Рышард Ордынски

Победа

19.00

Форум фестивалей
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ПЯРНУ (Балетмейстер/Ballet master)
Эстония
(62 мин)
Продюсер фильма - Эрик Норкрус

Мир, зал №2

20.30

Основной конкурс
«ТУМАН»
(Германия)
(60 мин)
Продюсер и реж. Николь Фёгеле

Мир, зал №1

21.30

Основной конкурс
«БАЛЛАДА ОБ ОДОБРЕНИИ МИРА»
(Эстония)
(104 мин)
Реж. Вейко Ыунпуу
Ru/En/Est

Центральный

21.30

АртБлокбастер
«ТЕОРЕМА ЗЕРО»
(Великобритания-США)
(107 мин)
Реж. Терри Гиллиам

Пионер

21.30

Отцы и дети
«ГРИЛЬ ЦЕЗАРЯ»
(Швейцария - Германия)
(63 мин)

Мир, зал №2

22.00

О, женщина!
«ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В ЛЮБОВЬ?»
(Израиль)
(50 мин)

Мир, зал №1

23.40

Полуночные страсти
«В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ ЦЕЛИТЬСЯ ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
(Франция)
(111 мин)
Реж. Седрик Анже

Центральный

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
«Листопад-2014». Расписание показов 7 ноября
06 ноября 2014 14:19

«Листопад-2014». Расписание показов 7 ноября

Удивительный кот-художник иллюстратора Андрея Аринушкина
06 ноября 2014 07:58

Удивительный кот-художник иллюстратора Андрея Аринушкина

Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства
06 ноября 2014 07:56

Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства