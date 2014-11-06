«Листопад-2014». Расписание показов 8 ноября

|
8 ноября (суббота)
|
Время
|
Фильм
|
Кинотеатр
|
2.00
|
Полуночные страсти
|
Центральный
|
4.30
|
Полуночные страсти
|
Центральный
|
12.00
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
12.00
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
12.00
|
Открытие детского конкурса
|
Пионер
|
12.45
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
13.00
|
Национальный конкурс
|
Победа
|
13.30
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
14.00
|
Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
14.30
|
Конкурс
|
Пионер
|
14.30
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
15.00
|
Национальный конкурс
***
«ХРОНИКА МИНСКОГО ГЕТТО»
|
Победа
|
15.15
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
16.00
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
16.30
|
Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
17.00
|
Человеческие комедии
|
Пионер
|
17.00
|
Музыка.Док
|
Мир, зал №2
|
18.00
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
19.00
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
19.00
|
Австралия в новеллах
|
Пионер
|
19.00
|
Раритет
|
Победа
|
19.00
|
Форум фестивалей
|
Мир, зал №2
|
20.30
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
21.30
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
21.30
|
АртБлокбастер
|
Пионер
|
21.30
|
Отцы и дети
|
Мир, зал №2
|
22.00
|
О, женщина!
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Мир, зал №1
|
23.40
|
Полуночные страсти
|
Центральный