«Листопад-2014». Расписание показов 9 ноября

Время

Национальный конкурс АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА: «АПОВЕСЦЬ МІНУЛЫХ ГАДОЎ» (13 мин) «Гусятница у колодца» (13 мин) «Песня жаурука» (7 мин) «Рондо Каприччиозо» (13 мин) «Сказки старого пианино. Шопен» (13 мин) «Маленький пингвин» (3 мин) «Город» (3 мин)

Конкурс национальных киношкол Италия «КОРНИ И КРЫЛЬЯ» (50 мин) Реж. Лиза Виммер

Конкурс «Молодость на марше» « ОДЕРЖИМОСТЬ » (США) (105 мин) реж. Дэмьен Шазелл (пресс-показ) Ru/En

Конкурс национальных киношкол Италия «БЫТЬ МНОЙ, БЫТЬ ТОБОЙ» (40 мин) Реж. Александра Кауфманн

Конкурс «Молодость на марше» «МИСТЕР КАПЛАН» (Уругвай-Испания-Германия) (98 мин) реж. Альваро Брехнер (пресс-показ) Ru/En/Sp

Форум фестивалей ПРЕЗЕНТАЦИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ФЛАЭРТИАНА» фильм о фестивале (Россия) (30 мин)

Форум фестивалей «БРАТЬЯ И ПТИЦЫ» (Россия) (60 мин)

Такая разная любовь «ГРАНД ЦЕНТРАЛ» (Франция-Австрия) (94 мин) Реж. Ребекка Злотовски

Основной конкурс «МУЖЧИНА С МЯЧАМИ» Венгрия (68 мин) Прод. Вики Река Кисс

Раритет Из собрания Госфильмофонда России: Классика белорусского кино «САША» 1930 год (40 мин) Реж. Александра Хохлова

Раритет Из собрания Госфильмофонда России: Классика белорусского кино «В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 1928 год (70 мин) Реж. Марк Донской

21.40

Лучшее

Отцы и дети

«И БЫЛ ОГОНЬ В ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ»

(Германия - Эквадор - Австрия)