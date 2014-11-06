«Листопад-2014». Расписание показов 9 ноября

|
9 ноября (воскресенье)
|
Время
|
Фильм
|
Кинотеатр
|
10.00
|
Конкурс
|
Пионер
|
11.00
|
Национальный конкурс
|
Победа
|
12.00
|
Мастер Класс
|
Центральный
|
12.00
|
Конкурс
|
Пионер
|
13.00
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
14.00
|
Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
14.30
|
Конкурс
|
Пионер
|
14.30
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
15.00
|
Национальный конкурс
|
Победа
|
15.30
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
16.30
|
Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
17.00
|
АртБлокбастер
|
Пионер
|
17.00
|
Национальный конкурс
|
Победа
|
17.30
|
Форум фестивалей
|
Мир, зал №2
|
18.00
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
18.30
|
Форум фестивалей
|
Мир, зал №2
|
19.00
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
19.00
|
Такая разная любовь
|
Пионер
|
19.30
|
Лучшее
|
Мир, зал №2
|
20.00
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
20.00
|
Раритет
|
Победа
|
21.30
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
21.30
|
Мастер-класс
|
Пионер
|
21.30
|
Раритет
|
Победа
|
21.30
|
Специальный гость
|
Мир, зал №1
|
21.40
|
Лучшее
|
Мир, зал №2