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«Листопад-2014». Расписание показов 9 ноября

06 ноября 2014 14:25
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9 ноября (воскресенье)

Время

Фильм

Кинотеатр

10.00

Конкурс
МИССИЯ «ЕВРОВИДЕНИЕ»
(Дания)
(95 мин)
Реж. Мартин Миехе- Ренар  

Пионер

11.00

Национальный конкурс
АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
«АПОВЕСЦЬ МІНУЛЫХ ГАДОЎ»
(13 мин)
«Гусятница у колодца»
(13 мин)
«Песня жаурука»
(7 мин)
«Рондо Каприччиозо»
 (13 мин)
«Сказки старого пианино. Шопен»
(13 мин)
 «Маленький пингвин»
(3 мин)
«Город»
(3 мин)

Победа

12.00

Мастер Класс
«ПРОЩАЙ РЕЧЬ 3D»
(Франция)
(70 мин)
Реж. Жан-Люк Годар
(пресс-показ)
Ru/Fr

Центральный

12.00

Конкурс
«СОЛОВЕЙ»
(Китай-Франция)
(100 мин) 
Реж. Филипп Мюйль  

Пионер

13.00

Конкурс национальных киношкол
Италия
«КОРНИ И КРЫЛЬЯ»
(50 мин)
Реж. Лиза Виммер

Мир, зал №2

14.00

Конкурс «Молодость на марше»
«ОДЕРЖИМОСТЬ»
(США)
(105 мин)
реж. Дэмьен Шазелл
(пресс-показ)
Ru/En

Центральный

14.30

Конкурс
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
(США)
(135 мин)
Реж.Джо Брустер, Мишель Стивенсон

Пионер

14.30

Конкурс национальных киношкол
Италия
«БЫТЬ МНОЙ, БЫТЬ ТОБОЙ»
 (40 мин)
Реж. Александра Кауфманн

Мир, зал №2

15.00

Национальный конкурс
«ПРОИГРАННАЯ ИСТОРИЯ»
(Беларусь)
(56 мин)
Реж. Юрий Горулев
***
«ЗИМА ПРОЙДЕТ»
(Беларусь)
(52 мин)
Реж. Татьяна Киракозова

Победа

15.30

Конкурс национальных киношкол
Италия
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ КИНОШКОЛЫ
(60 мин)

Мир, зал №2

16.30

Конкурс «Молодость на марше»
«МИСТЕР КАПЛАН»
(Уругвай-Испания-Германия)
(98 мин)
реж. Альваро Брехнер
(пресс-показ)
Ru/En/Sp

Центральный

17.00

АртБлокбастер
«ГОЛГОФА»
(Ирландия-Великобритания)
(101 мин)
реж. Джон Майкл МакДона

Пионер

17.00

Национальный конкурс
«ХАРД РЕБУТ»
(Россия-Беларусь)
(68 мин)
Реж. Андрей Кудиненко

Победа

17.30

Форум фестивалей
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ФЛАЭРТИАНА»
фильм о фестивале
(Россия)
(30 мин)

Мир, зал №2

18.00

Основной конкурс
«КРОВЬ»
(Россия)
(60 мин)

Мир, зал №1

18.30

Форум фестивалей
«БРАТЬЯ И ПТИЦЫ»
(Россия)
(60 мин)

Мир, зал №2

19.00

Основной конкурс
«СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
(Грузия - Украина)
(99 мин) 
реж. Леван Когуашвили
Ru/En/Georg

Центральный

19.00

Такая разная любовь
«ГРАНД ЦЕНТРАЛ»
(Франция-Австрия)
(94 мин)
Реж. Ребекка Злотовски

Пионер

19.30

Лучшее
«КАМЕННАЯ РЕКА»
(Италия - Франция)
Реж. Джованни Донфранческо

Мир, зал №2

20.00

Основной конкурс
«МУЖЧИНА С  МЯЧАМИ»
Венгрия
(68 мин)
Прод. Вики Река Кисс

Мир, зал №1

20.00

Раритет
Из собрания Госфильмофонда России: Классика белорусского кино
«САША»
1930 год
(40 мин)
Реж. Александра Хохлова  

Победа

21.30

Основной конкурс
«ПАМЯТНИК МАЙКЛУ ДЖЕКСОНУ»
(Сербия-Германия-Македония-Хорватия)
(95 мин)
реж. Дарко Лунгулов
Ru/En/Serb

Центральный

21.30

Мастер-класс
«ЗИЛЬС-МАРИЯ»
(Франция-Швейцария-Германия)
(124 мин)
Реж. Оливье Ассайас  

Пионер

21.30

Раритет
Из собрания Госфильмофонда России: Классика белорусского кино
«В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
1928 год
(70 мин)
Реж. Марк Донской

Победа

21.30

Специальный гость
«БЕСКОНЕЧНОЕ БЕГСТВО. ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Армения)
(82 мин)
Реж. Арутюн Хачатрян

Мир, зал №1

21.40

Лучшее
Отцы и дети
«И БЫЛ ОГОНЬ В ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ»
(Германия - Эквадор - Австрия) 

Мир, зал №2

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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