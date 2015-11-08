«Лістапад-2015»: именитые гости и первая награда

Новости Беларуси. Минск в эти осенние дни с головой погрузился в «Листопад». Международный кинофестиваль проходит в белорусской столице в 22-й раз и предлагает настоящее «удовольствие для глаз». Корреспондент программы «Неделя» на СТВ присмотрелась на неделе.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

22-й Минский международный кинофестиваль. И в этом году он… синий. Как экран, небо и космос. «Удовольствие для глаз» да и только! Именно дословный перевод названия одной из книг выдающегося французского режиссера Франсуа Трюффо и стал лейтмотивом фестиваля фестивалей. А Франции в ближайшую неделю будет действительно много, как-никак мировому кинематографу в этом году – 120! Именно столько прошло с тех пор, как братья Люмьер запустили свою коммерческую киноленту в парижском «Гранд кафе» на бульваре Капуцинок.

И именно французская картина «Долина любви» Гийома Никлу вне конкурса и открыла фестиваль. Ленту уже видели в Каннах. С Жераром Депардье в главной роли. Долгое время, кстати, держалась интрига: приедет ли сам месьё... не приехал. А вот королева французского кино — да! Ее называют роковой женщиной, а она – «у меня просто трудный характер» – сильная, гордая и порой резкая Фани Ардан.

Зал аплодировал стоя. А жгучая брюнетка, слегка смущаясь, лишь скажет: благодарна фестивалям, что могу путешествовать. Дескать, раньше туризм не любила. Но ведь есть с кого пример брать (все помнят, как под Минском Жерар косил траву и наслаждался парным молоком). Так сказать, по стопам земляка. Да и узор на юбке… Ничего не напоминает? В наших национальных цветах. Уже после Ардан пообщается с журналистами и поклонниками.

Фанни Ардан, актриса, режиссер (Франция):

Что касается Беларуси, конечно, я хочу вернуться. Я действительно знала об истории страны и города. Уверена, что вернусь к вам.

В Минск актриса с фильмотекой более чем в 60 картин приехала не только как мировая знаменитость, но и конкурсант. С «Навязчивыми ритмами». Это ее вторая полнометражная режиссерская работа. Все с тем же Депардье в главной роли.

Олеся Грибок, актриса:

Нас с супругом пригласили впервые на «Листопад», поэтому для меня он с годами был все как-то теплее и теплее, ближе и ближе. И вот, наконец, этот момент настал!

Владимир Мищанчук, заслуженный артист Республики Беларусь:

Такой уровень общения придает фестивалю неповторимый аромат, неповторимы вкус.

Геннадий Четвериков, актер, каскадер:

Этот фестиваль дает актерам, сценаристам, режиссерам пищу для работы в кино. Без публики мы ничто.

Кино игровое и документальное, национальное, а также конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік». Последний стартовал в субботу. На анимационный десерт киноманам предложили ленту с Зеленого континента под названием «Чудак».

Оценивает работы сразу семь составов международного жюри.

Стефан Лаудин, член жюри основного конкурса игрового кино XXII Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Польша):

Фильм должен быть о людях, по-моему. Главное – люди, то, что между ними происходит.

Виктор Копытько, член жюри основного конкурса игрового кино XXII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Фестиваль очень вырос. Очень много разного, интересного, хорошего кино. Имена прекрасные.

А вот первую награду в 6,5 килограммов уже вручили. На открытии фестиваля. Специальный приз Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» уедет в Москву.

И это дубль. Народный артист России и, кстати, председатель основного жюри Вадим Абдрашитов уже был лауреатом спецприза в 1995. Нам удалось пообщаться с известным социальным и даже артхаусным режиссером еще до того, как с главной сцены «Лістапада» прозвучало именно его имя.

Вадим Абдрашитов, народный артист России, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Горячо любимый мною город. Здесь снятая большая часть картины «Плюмбум» («Опасная игра»), снималась картина «Слуга».

У нее с белорусской столицей тоже общего много. Здесь друзья, да и на минский «Лістапад» женщина в черно-белом приезжает вот уже 12 лет к ряду. А еще не может не оценить помощь и поддержку нашей страны своей родине.

Катерина Слипченко, автор выставки «Канн: фотоувеличение» (Украина):

Я живу сейчас в такой стране, в такой ситуации, когда отгораживаться от политики – это даже в чем-то непорядочно. Художники, которые заявляют, что ничего не знают, не хотят ни во что вмешиваться, это как минимум лукавство.

Выставкой Слипченко стартовала индустриальная панель кинофестиваля. Это новинка 22-го сезона. Такой проект стране необходим, в том числе и чтобы развивать белорусское кино как бизнес. Это своего рода открытие границ, как на выставке украинки, где многие звезды мирового кино, смотря в окна Минска, пристально всматриваются в «Лістапад», чтобы приехать к нам на 23-й сезон.