«Лістапад» в Минске: более 6 тыс зрителей уже оценили конкурсные работы кинофестиваля

Новости Беларуси. Более 6 тысяч зрителей уже побывали на премьерах Международного кинофестиваля «Лістапад». Самыми популярными оказались российская комедия «Страна Оз» и документальная картина «Соль земли» от французских режиссеров. Билеты на эти сеансы были раскуплены за несколько дней. Секрет популярности некоммерческих фильмов узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

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В воскресном меню киногурманов как семейные драмы, так и добрые комедии. В рамках Минского международного кинофестиваля «Лістапад» сегодня презентовали порядка 30 фильмов разных жанров. Картины из Франции, Польши, Израиля, Канады, Беларуси, России – это кино не для всех, но в кинозалах и яблоку негде упасть.

Зрители:

Всегда интересно посмотреть, какие фильмы выдвигаются на эти фестивали, потому что они действительно ждешь чего-то другого – каких-то размышлений, мыслей. Я надеюсь, что это все сбудется.

Очень хочется посмотреть больше фильмов. Мне удается попадать и на игровой, и на документальный, и на национальный конкурсы. Фильмы, конечно, замечательные.

Интерес к некоммерческому кино у белорусских зрителей особый. Оценить конкурсные работы только в прошлом году пришли порядка 30 тысяч народных критиков. А по итогу третьего дня ноябрьской кинонедели-2015 в залах уже побывало более 6 тысяч человек. Причем порядка пяти сотен из них – это дети. Накануне в рамках фестиваля стартовал конкурс детских и юношеских фильмов «Лістападзік».

Помимо «удовольствия для глаз», все зрители могут получить удовольствие от общения с режиссерами конкурсных работ. Более 35 постановщиков приехали в Минск, чтобы лично презентовать свое кино. Среди них уже титулованный японский режиссер Тацуо Кобаяси. Его короткометражка «Округ» входит в топ лучших фильмов страны восходящего солнца. В Минске Тацуо презентует фильм о крепкой дружбе «Связанные смертью».

Тацуо Кобаяси, режиссер (Япония):

Я волновался по поводу того, поймут ли зрители мой фильм. Моя работа отражает исторические события и, соответственно, если их не знать, то понять картину будет сложно. После киносеанса я услышал очень разные мнения. Были и те люди, которые подходили ко мне и говорили: «Спасибо за такой прекрасный фильм». Это было приятно. А в целом на фестивале представлено много работ высокого уровня.

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» входит в число самых престижных форумов экранных искусств. Победа в этом конкурсе уже стала своеобразным гарантом успеха в мировой киноиндустрии. Поэтому число участников с каждым годом растет, а география фестиваля становится шире.

Анастасия Винчо, СТВ:

В багаже высокоинтеллектуальных фильмов 184 картины из 60 стран. Вьетнам и Куба дебютировали в этом году. Неподражаемая Шарлотта Рэмпинг, убедительный Жерар Депардье, искренняя Фанни Ардан – насладиться игрой этих актеров минчане и гости города могут до 13 ноября.