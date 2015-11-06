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Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО

06 ноября 2015 11:17
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Новости Венгрии. Хэллоуин уже прошёл, но это не единственный праздник, во время которого можно и даже нужно переодеваться в ужасающие наряды. Необычный обряд отпугивания зимы существует в Венгрии. Отмечают его, правда, в феврале, но что нам мешает познакомиться с ним заранее?!

В общем, в конце февраля жители городка Мо́хач, что находится на юге Венгрии, выходят на улицы в меховых шубах и костюмах рогатых монстров.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-1

Яркий праздник Бушояраш (Мясопуст) длится 6 дней

и включает в себя такой ритуал, как сожжение соломенной куклы на костре. Традиционно все желающие прыгают через костер. Считается, что это помогает испугать зиму, чтобы она поскорее ушла.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-4

В программу входят гуляния в городе, дегустирование пряных вин и палинки (фруктового бренди), а также многочисленные тематические мероприятия. Например, конкурс костюмов для детей и прибытие более 500 гостей на лодках по Дунаю для участия в шествии по городу на сказочных запряжённых лошадьми возах.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-7

Фестиваль, внесённый в Список культурного наследия ЮНЕСКО, также является данью уважения легенде о том, как жители поселения, надев устрашающие маски, смогли предотвратить вторжение турецкой армии в Битве при Мохаче в 1526 году.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-10

Человек в таком костюме выглядит очень устрашающе: мешок на голове вместо маски, тряпье вместо одежды, в руках импровизированный струнный инструмент. 

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-13

В вот участники фестиваля собрались, чтобы сделать групповое фото. Бушары одеты в устрашающие костюмы: мужчины традиционно в широких меховых шубах, на лицах деревянные маски.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-16

А девушки-бушары скрывают лица чёрной вуалью.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-19

А этот мужчина скрыл своё лицо с помощью шарфа и проделал отверстия для глаз и рта, что позволяет ему даже курить трубку во время шествия.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-22

Участники фестиваля шествуют через весь город на запряжённых лошадьми возах, хотя некоторые предпочитают версии с мотором.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-25

А вот семья бушаров. Шуба отца отличается по цвету от костюмов детей. 

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-28

Бушары верят, что маски изменяют не только их внешний вид, но и характер. 

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-31

Девушка в яркой узорной юбке с зонтом в руке, украшенным нитями с перцем чили, выглядит очень загадочно.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-34

Каждый бушар создаёт маску специально для себя.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-37

Мероприятия проводятся даже ночью.

Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО-40

И несмотря на устрашающие наряды, на празднике есть место романтике...

Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская

# Культурные традиции # Культура

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