Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО
Новости Венгрии. Хэллоуин уже прошёл, но это не единственный праздник, во время которого можно и даже нужно переодеваться в ужасающие наряды. Необычный обряд отпугивания зимы существует в Венгрии. Отмечают его, правда, в феврале, но что нам мешает познакомиться с ним заранее?!
В общем, в конце февраля жители городка Мо́хач, что находится на юге Венгрии, выходят на улицы в меховых шубах и костюмах рогатых монстров.
Яркий праздник Бушояраш (Мясопуст) длится 6 дней
и включает в себя такой ритуал, как сожжение соломенной куклы на костре. Традиционно все желающие прыгают через костер. Считается, что это помогает испугать зиму, чтобы она поскорее ушла.
В программу входят гуляния в городе, дегустирование пряных вин и палинки (фруктового бренди), а также многочисленные тематические мероприятия. Например, конкурс костюмов для детей и прибытие более 500 гостей на лодках по Дунаю для участия в шествии по городу на сказочных запряжённых лошадьми возах.
Фестиваль, внесённый в Список культурного наследия ЮНЕСКО, также является данью уважения легенде о том, как жители поселения, надев устрашающие маски, смогли предотвратить вторжение турецкой армии в Битве при Мохаче в 1526 году.
Человек в таком костюме выглядит очень устрашающе: мешок на голове вместо маски, тряпье вместо одежды, в руках импровизированный струнный инструмент.
В вот участники фестиваля собрались, чтобы сделать групповое фото. Бушары одеты в устрашающие костюмы: мужчины традиционно в широких меховых шубах, на лицах деревянные маски.
А девушки-бушары скрывают лица чёрной вуалью.
А этот мужчина скрыл своё лицо с помощью шарфа и проделал отверстия для глаз и рта, что позволяет ему даже курить трубку во время шествия.
Участники фестиваля шествуют через весь город на запряжённых лошадьми возах, хотя некоторые предпочитают версии с мотором.
А вот семья бушаров. Шуба отца отличается по цвету от костюмов детей.
Бушары верят, что маски изменяют не только их внешний вид, но и характер.
Девушка в яркой узорной юбке с зонтом в руке, украшенным нитями с перцем чили, выглядит очень загадочно.
Каждый бушар создаёт маску специально для себя.
Мероприятия проводятся даже ночью.
И несмотря на устрашающие наряды, на празднике есть место романтике...
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская