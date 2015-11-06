Фотофакт: Красочный обряд отпугивания зимы, занесенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО

Новости Венгрии. Хэллоуин уже прошёл, но это не единственный праздник, во время которого можно и даже нужно переодеваться в ужасающие наряды. Необычный обряд отпугивания зимы существует в Венгрии. Отмечают его, правда, в феврале, но что нам мешает познакомиться с ним заранее?! В общем, в конце февраля жители городка Мо́хач, что находится на юге Венгрии, выходят на улицы в меховых шубах и костюмах рогатых монстров.

Яркий праздник Бушояраш (Мясопуст) длится 6 дней и включает в себя такой ритуал, как сожжение соломенной куклы на костре. Традиционно все желающие прыгают через костер. Считается, что это помогает испугать зиму, чтобы она поскорее ушла.

В программу входят гуляния в городе, дегустирование пряных вин и палинки (фруктового бренди), а также многочисленные тематические мероприятия. Например, конкурс костюмов для детей и прибытие более 500 гостей на лодках по Дунаю для участия в шествии по городу на сказочных запряжённых лошадьми возах.

Фестиваль, внесённый в Список культурного наследия ЮНЕСКО, также является данью уважения легенде о том, как жители поселения, надев устрашающие маски, смогли предотвратить вторжение турецкой армии в Битве при Мохаче в 1526 году.

Человек в таком костюме выглядит очень устрашающе: мешок на голове вместо маски, тряпье вместо одежды, в руках импровизированный струнный инструмент.

В вот участники фестиваля собрались, чтобы сделать групповое фото. Бушары одеты в устрашающие костюмы: мужчины традиционно в широких меховых шубах, на лицах деревянные маски.

А девушки-бушары скрывают лица чёрной вуалью.

А этот мужчина скрыл своё лицо с помощью шарфа и проделал отверстия для глаз и рта, что позволяет ему даже курить трубку во время шествия.

Участники фестиваля шествуют через весь город на запряжённых лошадьми возах, хотя некоторые предпочитают версии с мотором.

А вот семья бушаров. Шуба отца отличается по цвету от костюмов детей.

Бушары верят, что маски изменяют не только их внешний вид, но и характер.

Девушка в яркой узорной юбке с зонтом в руке, украшенным нитями с перцем чили, выглядит очень загадочно.

Каждый бушар создаёт маску специально для себя.

Мероприятия проводятся даже ночью.