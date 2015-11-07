Скульптуры лесничего, торговца и животных. Какие бронзовые композиции пополнили Минск?

В компании бронзовых жителей Минска прибыло. В последнее время в городе значительно прибавилось скульптурной красоты. Прежде чем отправиться знакомиться с новыми творениями белорусских мастеров, мы решили заглянуть в мастерскую к председателю секции скульптуры Белорусского союза художников Александру Шаппо, чтобы узнать, как создается городская скульптура.

Александр Шаппо, председатель секции скульптуры Белорусского союза художников:

В начале пути создается модель из пластилина, она выглядит как и конечная часть работы скульптора. Лепная модель, после того, как она создана, формуется. Делается резиновая форма, снимается. Большая работа режется на куски. И если это фигура, то части тела (руки, голова, корпус, ноги) формуются отдельно. После того, как модель сформована, она удаляется, ее место занимает восковая модель. Она достаточно легенькая, в ней уже веса нет, и пустотелая, потому что бронза цельная не заливается в подобные вещи, она делается стеночкой. Восковую модель мы берем и отдаем на литейное производство.

Со скульптурой под названием «Учительница первая моя» знакомы уже все студенты Белорусского государственного университета имени Максима Танка. Этот человек помогает сделать первый шаг в большой мир науки. Авторы скульптурной композиции – художник Александр Шомов и архитектор Дмитрий Бубновский.

Отдали должное в 2015 году еще одной важной профессии – лесничему. Автор композиции – архитектор и скульптор Валентин Занкович – с помощью таких материалов как гранит и бронза увековечил образ человека, который занимается выращиванием, защитой и охраной наших лесов.

Установили памятник у здания Белорусского государственного технологического университета, где готовят белорусских лесничих.

Исторический центр Минска украсила новая достопримечательность – скульптурная композиция «Обретение иконы Божией Матери». Достаточно сложное воплощение из стеклянной конструкции, мрамора и бронзы. В итоге получился прозрачный обелиск, имитирующий воды реки, над которым возвышается ладья в виде белого голубя, а в ладье – икона. Это совместная работа Дмитрия Оганова и Игоря Зосимовича

Годом ранее Игорь Зосимович совместно с Екатериной Зантарией закончили работу над скульптурой «Торговец». Она расположилась у входа «Западного рынка» по улице Бурдейного.

Игорь Зосимович, скульптор:

Это такой дядька Антося. Символ, что ли, рынка, торговли. Представьте рынок, середина века или начало века, часто привозили со своих подворьев каких-то животинушек. Для Беларуси это очень характерно. Кто держит свиней, значит все в порядке, хозяйство крепкое, значит сыты будут круглый год. Гусь здесь тоже получился, потому что композиционно удачно завязывалось. Скульптура прижилась. Смотрите: нормально пятачок у поросенка затертый.

Минчанка:

Все гладят. И я так делаю. Прихожу и всегда на удачу. Поросеночек приносит удачу всегда, там благосостояние, денег много.

Отдельная радость для маленьких минчан. Рядом с рынком установили скульптуры животных: персонажей из мультфильмов. Жираф, бегемот, львенок и черепаха теперь забавляют всех детишек, пришедших за покупками вместе с родителями.

Зверюшки соразмерны росту ребенка, и это без труда позволяет детям залазить на них и сфотографироваться. Авторы забавной композиции – скульпторы Игорь Зосимович, Екатерина Зантария и Полина Богданова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вот такими бронзовыми композициями пополнилась столица. Приходите знакомиться и любоваться.