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Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ

22 сентября 2018 15:09
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Новости Беларуси. 22 сентября с яркой культурой Азербайджана знакомят в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-1

У Ратуши каждый смог найти занятие по вкусу. В азербайджанском ритме и танцевали, и угощались, и участвовали в «барабанном круге». Здесь можно было не только попробовать национальную кухню, но и узнать секреты ее приготовления.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-4

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-6

Посетители:
Ребенку очень нравится слушать музыку, посмотрел танцы, самый первый аплодировал больше всех. Атмосфера шикарная.

Праздник замечательный. Вот сейчас хотим попробовать плов азербайджанский. Настроение творческое, хочется все увидеть своими глазами.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-9

Зульфугар Танарверди, советник посольства Азербайджана в Беларуси:
Самое главное, что белорусский народ и азербайджанский народ миролюбивый. Всегда хотят мира, хотят, чтобы не было никаких конфликтов.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-12

Праздник страны огней стал уже доброй традицией – отмечают его третий год подряд. Продлится знакомство с азербайджанской культурой до позднего вечера. Минчане и гости столицы смогут не только наблюдать за выступлениями, но и принять участие в массовой лезгинке. Завершится фестиваль ярким огненным шоу.

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-15

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-17

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-19

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-21

Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ-23

# Беларусь-Азербайджан # Культура # Зульфугар Танарверди # Фотофакт

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