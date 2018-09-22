Лезгинка, игра в нарды и дегустация плова: праздник культуры Азербайджана в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 22 сентября с яркой культурой Азербайджана знакомят в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Ратуши каждый смог найти занятие по вкусу. В азербайджанском ритме и танцевали, и угощались, и участвовали в «барабанном круге». Здесь можно было не только попробовать национальную кухню, но и узнать секреты ее приготовления.

Посетители:

Ребенку очень нравится слушать музыку, посмотрел танцы, самый первый аплодировал больше всех. Атмосфера шикарная. Праздник замечательный. Вот сейчас хотим попробовать плов азербайджанский. Настроение творческое, хочется все увидеть своими глазами.

Зульфугар Танарверди, советник посольства Азербайджана в Беларуси:

Самое главное, что белорусский народ и азербайджанский народ миролюбивый. Всегда хотят мира, хотят, чтобы не было никаких конфликтов.