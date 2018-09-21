Дни культуры Азербайджана и Индии: куда сходить в Минске на выходные

Новости Беларуси. Минская осень с гранатовым оттенком. В Верхнем городе 22 сентября пройдет фестиваль азербайджанской культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гостям раскроют секреты традиционных сладостей и предложат насладиться вкусом гранатового вина. Погрузиться в колоритную атмосферу помогут народные танцы, а также игра в нарды. Не обойдется и без традиционной кухни. Изюминкой станет Азербайджанская улица. Будет и развлекательная зона для юных минчан. Завершится праздник огненным шоу.

Гюльнара Иманова, член правления Международного общественного объединения «Конгресс азербайджанских общин»:

Белорусскому народу хотим показать нашу дружбу, хотим показать наше искусство, нашу культуру, нашу кухню – национальную азербайджанскую кухню.