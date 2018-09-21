«Мы привезли два номера»: что покажут артисты французского цирка д’Ивер Буглион в Минске

Новости Беларуси. Цирки мира – под одним куполом. Открытие нового сезона прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На манеже – захватывающие трюки воздушных гимнастов на ремнях и подкидных досках. Выступления эквилибристов на проволоке, сигвее и 6-метровой вольностоящей лестнице. На гастроли в белорусскую столицу приехали артисты из Украины, Великобритании, Румынии, США, Венгрии, КНДР. Московский цирк Никулина привез дрессированных кошек и собак. А из Франции прибыли артисты одной из старейших цирковых династий – семьи Буглион.

Сампион Буглион, артист цирка д’Ивер Буглион (Франция):

Для меня большая честь выступать на арене белорусского цирка. Во-первых, лон очень знаменит. Во-вторых, само здание необыкновенной красоты, его можно сравнить с оперой. Мы привезли два номера. Сначала сольный, в нем сочетаются жонглирование и степ. Потом я буду играть на рояле, а моя жена-гимнастка покажет сложные акробатические трюки.

Максим Никулин, художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре (Россия):

Заслуга не цирка как такового, а дирекции цирка – приглашать классные номера. Лучшие номера. Самые продвинутые номера. Чтобы чуть-чуть показывать публике, что есть вот такое движение вперед, есть тенденция к развитию.