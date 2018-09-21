Художник Альшевский о первой картине: «На обоях нарисовал и учительница выставила в школе»

21 сентября исполняется 65 лет замечательному художнику, искусствоведу, педагогу, лауреату Государственной премии Республики Беларусь Виктору Альшевскому.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художник, профессор, лауреат Государственной премии РБ – Виктор Альшевский.

Вы помните свой первый рисунок?

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии РБ:

Я помню и первые свои рисунки. Кстати, вот такой значимый рисунок, когда я был во втором классе, моя девчонка была в 4 классе. Но так интересно, что школа состояла из двух комнат и в каждой комнате по два класса было. И вот это моё отношение к ней, я просто на обоях с обратной стороны нарисовал большую картину цветными карандашами и учительница выставила в школе. Мне было приятно, что я каким-то образом акцентировал внимание на то, что я вот сделал большую красивую работу, подарил девчонке.