<Славянский базар в Витебске> откроет Алла Пугачева

На церемонии открытия также выступят Николай Басков, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Лариса Долина. Многие из них дадут сольные концерты на сцене Летнего амфитеатра. Главным событием смотра станет, как всегда, Международный конкурс молодых исполнителей. В состав жюри вошли Лев Лещенко, Анне Вески и Тамара Гвердцители, а его председателем избран народный артист Беларуси, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.



По случаю 15-летия фестиваля состоится концерт членов жюри, которые судили этот конкурс в разные годы. По традиции Россия, Беларусь и Украина пришлют на фестиваль самые большие делегации.

Впервые в этом году на <Славянском базаре в Витебске> выступят артисты из Аргентины, Кипра и Кубы.