Первый в Восточной Европе фестивальный показ фильмов, снятых мобильными телефонами, пройдет завтра в Минске. В программе показа в столичном Доме кино будут представлены около 20 мини-фильмов, cнятых "мобильными" режиссерами из Германии, Англии, Канады, Колумбии, Голландии, Индии, Австралии, Южной Африки, Аргентины, Мексики и других стран мира. Длительность фильмов - не более трех минут. Так называемое <карманное> кино объединило тенденции новаторского и экспериментального фильма, а также послужило своеобразным стимулом для самовыражения и реализации талантливых авторов в роли режиссеров. Вдохновившись работами призеров фестиваля, под девизом "сам себе мобильный режиссер", во время презентации программы любой желающий сможет скачать в свой телефон понравившийся мини-фильм в специальном мобильном центре. Кроме того, в Доме кино дополнительно будут представлены призовые картины Международного Берлинского фестиваля короткометражных фильмов "ИнтерФильмВосток". Лучшие работы режиссеров со всего мира будут демонстрироваться 17 и 18 июня.