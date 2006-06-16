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Национальная библиотека Беларуси открывает двери

16 июня 2006 11:57
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Настал час открытия дверей крупнейшего образовательного, информационного и культурного центра Беларуси. В торжественной церемонии принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Возведение Национальной библиотеки Беларуси началось в ноябре 2002 года.
Общая площадь - 112,6 тысяч квадратных метров, в том числе книгохранилища - 54,9 тысяч. На высоте 72 метров устроена обзорная площадка, на которую посетителей будет доставлять панорамный лифт. В помещении стилобата размещены вестибюли, справочно-информационная зона с каталогами, читальные залы, производственные, административные и технические помещения. Одновременно библиотеку смогут посещать более 2 тысяч читателей.

Стоимость строительства нового здания Национальной библиотеки Беларуси составила Br344 млрд.  В эту сумму входит стоимость оборудования - Br68 млрд. Порядка Br4,5 млрд. в строительство национальной сокровищницы знаний вложили жители Беларуси:  деньги были перечислены на благотворительный счет библиотеки, в том числе по итогам республиканских субботников.
     
В Минске в 2007 году будет закуплена первая в республике пожарная лестница высотой 90 м. Такой подъемник необходим для использования в случае чрезвычайной ситуации в здании Национальной библиотеки.

В настоящее время в Минском городском управлении МЧС есть три автомашины с пожарными лестницами высотой только 53 м. Создано в МЧС и новое подразделение из 15 человек для профилактики или ликвидации,  в случае необходимости, чрезвычайных ситуаций на этом высотном объекте. Здесь уже проводились учения и  тренировки служб столичного управления МЧС. Кроме того, в здании библиотеки смонтировано несколько систем локализации пожаров. Все они эффективно работают.

# Культура

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