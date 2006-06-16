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В подарок филателистам

16 июня 2006 12:00
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В Минск съехались филателисты со всей республики. Гашение конверта с изображением нового здания Национальной библиотеки на Главпочтамте приурочили к ее открытию. Кроме того, Министерство связи и информатизации Беларуси сегодня ввело в обращение девятый выпуск стандартных марок <Птицы сада>. Лицо страны на мировой арене и источник дополнительных бюджетных поступлений  - белорусская  почтовая марка - сегодня стала богаче еще на 12 сюжетов. <Птицы сада>, многоцветный подарок всем филателистам,  вышли 25.000  тиражом.  За последние десять лет животному миру белорусские  почтовики уже посвятили больше ста сюжетов.
И еще один подарок филателистам - гашение марок  на конверте с изображением здания   новой Национальной библиотеки.  Конверт первого дня - вещь коллекционная. Вместе  с марками  дошедшие до адресата конверты  ценятся очень высоко. На гашение  новых почтовых марок  дается  всего один день. Ими любовно расклеивают  конверты и посылают  близким - с просьбой вернуть. Говорят, дорого это  быть коллекционером...
Первая белорусская почтовая марка была введена в обращение в 1992-м. Сегодня у <Белпочты> - более шестисот собственных  марок.  Из них 75 сюжетов посвящены  птицам. До конца  года белорусские почтовики  выпустят еще  более 40 марок  из  новых серий.
# Культура

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