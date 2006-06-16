В подарок филателистам

В Минск съехались филателисты со всей республики. Гашение конверта с изображением нового здания Национальной библиотеки на Главпочтамте приурочили к ее открытию. Кроме того, Министерство связи и информатизации Беларуси сегодня ввело в обращение девятый выпуск стандартных марок <Птицы сада>. Лицо страны на мировой арене и источник дополнительных бюджетных поступлений - белорусская почтовая марка - сегодня стала богаче еще на 12 сюжетов. <Птицы сада>, многоцветный подарок всем филателистам, вышли 25.000 тиражом. За последние десять лет животному миру белорусские почтовики уже посвятили больше ста сюжетов.

И еще один подарок филателистам - гашение марок на конверте с изображением здания новой Национальной библиотеки. Конверт первого дня - вещь коллекционная. Вместе с марками дошедшие до адресата конверты ценятся очень высоко. На гашение новых почтовых марок дается всего один день. Ими любовно расклеивают конверты и посылают близким - с просьбой вернуть. Говорят, дорого это быть коллекционером...

Первая белорусская почтовая марка была введена в обращение в 1992-м. Сегодня у <Белпочты> - более шестисот собственных марок. Из них 75 сюжетов посвящены птицам. До конца года белорусские почтовики выпустят еще более 40 марок из новых серий.