Вернется ли Арнольд Шварценеггер в кино?

Шварценеггер относится к числу тех редких людей, которые притягивают к себе всеобщее внимание, чем бы они ни занимались.

Практически половина жителей планеты знают, что мэр Лондона увлекается ездой на велосипеде. Он построил в британской столице большую соответствующую структуру.

Щварценеггер покатался на велосипеде на одной из многих только что построенных дорожек.

Еще до фестиваля Арнольд приезжал в Канны на кинорынок с целью прорекламировать свой проект – комиксовый телесериал, название которого получается из сочетания двух слов: Губернатор и Терминатор. В результате получился «Гувернатор». Герой, похожий на Шварценеггера, будет бороться со всевозможным злом.

В Каннах Арни оставил отпечатки своих ладоней с обещанием вернуться на экраны.

Арнольд Шварценеггер:

Я благодарю Бога за долгую и успешную карьеру. В будущем планирую сняться в новой серии «Терминатора». А пока в конце этого года или в начале следующего дебютирует мой комиксовый телесериал «Гувернатор».