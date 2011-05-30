Прямой эфир

Вернется ли Арнольд Шварценеггер в кино?

30 мая 2011 02:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шварценеггер относится к числу тех редких людей, которые притягивают к себе всеобщее внимание, чем бы они ни занимались.

Практически половина жителей планеты знают, что мэр Лондона увлекается ездой на велосипеде. Он построил в британской столице большую соответствующую структуру.
Щварценеггер покатался на велосипеде на одной из многих только что построенных дорожек.

Еще до фестиваля Арнольд приезжал в Канны на кинорынок с целью прорекламировать свой проект – комиксовый телесериал, название которого получается из сочетания двух слов: Губернатор и Терминатор. В результате получился «Гувернатор». Герой, похожий на Шварценеггера, будет бороться со всевозможным злом.

В Каннах Арни оставил отпечатки своих ладоней с обещанием вернуться на экраны.

Арнольд Шварценеггер:
Я благодарю Бога за долгую и успешную карьеру. В будущем планирую сняться в новой серии «Терминатора». А пока в конце этого года или в начале следующего дебютирует мой комиксовый телесериал «Гувернатор».

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2011 02:45

Арнольд Шварценеггер: Я не сохранил верность, я виноват. Поэтому поживу отдельно

26 мая 2011 06:34

Уникальной Борисоглебской церкви в Новогрудке вернут первозданный облик

24 мая 2011 13:46

Фотовыставка Вадима Качана «Минск. Город и люди»: Город становится родным и близким, когда в нем начинают жить твои воспоминания