Арнольд Шварценеггер: Я не сохранил верность, я виноват. Поэтому поживу отдельно

Брак с Марией Шрайвер начался 1986 году. За четверть века у них родилось четверо детей.

Мария Шрайвер является представительницей американской политической аристократии. Ее мать была сестрой убитого президента Кеннеди, а отец в 70-е сам был кандидатом в вице-президенты.

Возможно, семейная жизнь Арни являлась слишком официальной. Поэтому только недавно выяснилось, что у него был параллельный роман с женщиной, которая на протяжении последних 20 лет работала в их семейном доме.

10 лет назад у них родился ребенок. Этот факт до недавнего времени держали в секрете. В итоге Арнольд рассказал правду своей жене. Они не развелись. Но жить решили отдельно.

Шверценеггеру сейчас 63 года, Марии Шрайвер – 55 лет. В свое время она работала журналисткой на NВС. Новости про все это стали настолько сенсационными, что заставили Арнольда при получении награды от израильского государства дать пресс-конференцию на семейные темы.



Арнольд Шварценеггер:

Я только что говорил с Марией. Мы продолжаем встречаться и воспитывать детей. Я не сохранил верность, я виноват. Поэтому поживу отдельно. Спасибо всем за поддержку.