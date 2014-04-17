Легко ли заниматься народным творчеством?

Новости Беларуси. Её жизнь – песня! Народный танец – верный спутник! 30 лет назад Надежда Хомич создавала коллектив «Свитанок». Сама пела и танцевала. И пыталась собрать любителей народной песни. Своим примером она заряжает энергией молодое поколение.

Надежда Ивановна сама делает обработки народных песен. Сама же ставит танцевальное оформление номеров. На сцене без музыкального инструмента не показывается.

Народная песня! Оттуда черпает житейскую мудрость! Говорит только о будущем. Хотя прошлое, тоже было творческим!

Надежда Хомич, руководитель Народного ансамбля народной песни и музыки «Свитанок»:

Коллектив создавала ещё в 1984 году. Я ещё была студенткой Университета культуры. Пришла в Дом Пионеров, а сейчас это Центр Творчества Детей и Молодёжи «Виктория» Партизанского района. Так получилось, назвали «Свитанок». Потому что занимались в основном маленькие дети. Вот и пошло, и поехало!

В коллективе Надежда Ивановна познакомилась с Виталием. Сегодня они – муж и жена. Уже вместе растят своего ребёнка – «Свитанок». Виталий Антонович играет и на баяне, и на бубне, и на барабане - универсальный музыкант. Вместе и танцуют и поют! Хотя, Надежда говорит, что двум творческим личностям сложно уживаться.

Надежда Хомич, руководитель Народного ансамбля народной песни и музыки «Свитанок»:

Потом присоединился Виталий – это мой муж. Учились, работали. Очень нравилось! За эти годы столько детей уже прошло через наши руки! Бывает так, что летит пух и перья. Но потом, всё же, договариваемся.

Сегодня Надежда Ивановна с гордостью рассказывает о достижениях своего коллектива! Объехали полмира. Выступали на различных площадках. Завоевали множество наград и званий. Надежда говорит, что это только начало. Ведь столько ещё идей!

Надежда Хомич, руководитель Народного ансамбля народной песни и музыки «Свитанок»:

Мы были в Голландии, в Германии неоднократно, много раз были в Польше. А ещё Сербия, Чехословакия, Литва, Россия, Австрия, Италия, Норвегия. Да я уже и не буду перечислять.

Сегодня Надежда и Виталий Хомич руководят не маленьким коллективом, а настоящим народным театром. Говорят, что рады принять в свою музыкальную семью всех!

В «Свитанке» есть и дошкольники, и школьники, и студенты, и работающие люди…. Всех объединяет творчество!

Надежда Хомич, руководитель Народного ансамбля народной песни и музыки «Свитанок»:

Главное, любить белорусскую народную песню, белорусское творчество, танец. И быть добрым человеком. И чтобы ему всё это нравилось. Но, если чего-то кто-то не умеет – научим. Всегда есть место в творчестве, где можно проявить человека!

Мы тоже решили стать частью коллектива. Но не так всё просто! Сначала – небольшая распевка и проверка слуха и голоса! Потом мы демонстрировали свои ритмические способности. И последний этап – хореография!

Оказывается, не простое это дело – народное творчество! Столько всего нужно уметь! Только подумайте: нужно чисто спеть, при этом не забыть текст и мелодию. Да ещё и правильно повернуться. А в придачу ещё и в нужную долю ударить в бубен! Нужно быть универсальной личностью, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.