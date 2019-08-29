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Легендарный штурмовик Ил-2 пополнил экспозицию у Кургана Славы

29 августа 2019 21:18
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Новости Беларуси. Экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил новый экспонат. 29 августа торжественно открыли памятник штурмовику Ил-2, на поиск и реставрацию которого ушло полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарный штурмовик Ил-2 пополнил экспозицию у Кургана Славы-1

Его собирали по частям в разных странах, а затем уже белорусские умельцы водрузили на постамент.

Легендарный штурмовик Ил-2 пополнил экспозицию у Кургана Славы-4

О легендарном штурмовике видеоматериал Евгения Пустового.

Легендарный штурмовик Ил-2 пополнил экспозицию у Кургана Славы-7

# Великая Отечественная война # Культура # Фотофакт

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