Легендарный штурмовик Ил-2 пополнил экспозицию у Кургана Славы

Новости Беларуси. Экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил новый экспонат. 29 августа торжественно открыли памятник штурмовику Ил-2, на поиск и реставрацию которого ушло полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его собирали по частям в разных странах, а затем уже белорусские умельцы водрузили на постамент.