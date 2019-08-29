Гигантскую Библию сделали в Беларуси: в чем её уникальность и где можно увидеть

В Национальной библиотеке Беларуси завершается переиздание самой роскошной книги XVI века. Речь идет о знаменитой Берестейской библии 1563 года. По некоторым подсчетам себестоимость одного экземпляра в самом ценном варианте этой отделки превышает 1 000 евро! Чем особенно дорога белорусам эта книга? Как проходила работа над ней? Можно ли будет подержать этот шедевр в руках?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси – Александр Суша.
В одном из интервью вы сказали, что Берестейская библия 1563 года едва ли не самое загадочное, красивейшее и ценное издание в отечественной истории. Расскажите пару слов об оригинале. Что в нем такого особенного?
Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Гэта абсалютна ўнікальная з‘ява нашай культуры, гэта самая дарагая, самая прыгожая, самая вялікая, самая раскошная, самая рэдкая ў нейкай ступені кніга беларускага паходжання, пра каторую мы амаль нічога не ведаем. Яе вывучалі польскія, літоўскія, расійскія даследчыкі. Беларусы вось толькі цяпер пачынаюць глыбока аналізаваць сваю спадчыну і разумеюць Берасцейскую біблію як частку сваей культуры. Мы і хацелі паказаць, наколькі багатая ў нас культура, інтэлектуальнае жыцце, яшчэ ў XVI стагоддзі было, бо калі шчыра, нам выдаць гэтую кнігу сення было амаль немагчыма. Я не ведаю, як нашы продкі 500 гадоў назад такое маглі зрабіць. Сення гэта зрабіць было амаль немагчыма. Мы гадоў 15 толькі марылі пра такі праект.
Какая цель этого издания? Как белорусы смогут к нему прикоснуться?
Александр Суша:
Самая галоўная мэта – гэта зрабіць яго даступным. На вялікі жаль, ужо ў сярэдзіны XX стагоддзя ні аднаго экзэмпляра гэтага выдання ў Беларусі не засталося, і сення мы нейкім чынам паспрабуем вярнуць. Есць ужо некалькі фрагментаў гэтага выдання, няпоўных экзэмпляраў у Беларусі і гэтая факсіміле прызначана, каб паказаць поўны аб‘ем арыгінальнага, амаль 500-гадовага выдання ўсім ахвотным. Яго можна будзе пабачыць і ў Нацыянальнай бібліятэцы, і ў Брэсце, які будзе святкаваць 1000-годзе. Для нас вельмі важна, што гэтую кнігу здолеюць пабачыць звычайныя людзі.
Библия весит почти 15 кг!