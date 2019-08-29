Гигантскую Библию сделали в Беларуси: в чем её уникальность и где можно увидеть

В Национальной библиотеке Беларуси завершается переиздание самой роскошной книги XVI века. Речь идет о знаменитой Берестейской библии 1563 года. По некоторым подсчетам себестоимость одного экземпляра в самом ценном варианте этой отделки превышает 1 000 евро! Чем особенно дорога белорусам эта книга? Как проходила работа над ней? Можно ли будет подержать этот шедевр в руках? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси – Александр Суша.

В одном из интервью вы сказали, что Берестейская библия 1563 года едва ли не самое загадочное, красивейшее и ценное издание в отечественной истории. Расскажите пару слов об оригинале. Что в нем такого особенного? Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Гэта абсалютна ўнікальная з‘ява нашай культуры, гэта самая дарагая, самая прыгожая, самая вялікая, самая раскошная, самая рэдкая ў нейкай ступені кніга беларускага паходжання, пра каторую мы амаль нічога не ведаем. Яе вывучалі польскія, літоўскія, расійскія даследчыкі. Беларусы вось толькі цяпер пачынаюць глыбока аналізаваць сваю спадчыну і разумеюць Берасцейскую біблію як частку сваей культуры. Мы і хацелі паказаць, наколькі багатая ў нас культура, інтэлектуальнае жыцце, яшчэ ў XVI стагоддзі было, бо калі шчыра, нам выдаць гэтую кнігу сення было амаль немагчыма. Я не ведаю, як нашы продкі 500 гадоў назад такое маглі зрабіць. Сення гэта зрабіць было амаль немагчыма. Мы гадоў 15 толькі марылі пра такі праект.