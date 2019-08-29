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Свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века воссоздали в Клецком доме культуры

29 августа 2019 16:04
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Новости Беларуси. Специалисты Клецкого дома культуры воссоздали свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века. Работа заняла полгода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века воссоздали в Клецком доме культуры-1

Для того, чтобы получить безупречную точность, изучались документы и фотографии, которые приносили жители со всего района.

Свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века воссоздали в Клецком доме культуры-4

О модных традициях в видеоматериале Григория Азаренка.

Свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века воссоздали в Клецком доме культуры-7

# Одежда # Культура # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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