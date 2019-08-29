Свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века воссоздали в Клецком доме культуры

Новости Беларуси. Специалисты Клецкого дома культуры воссоздали свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века. Работа заняла полгода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Специалисты Клецкого дома культуры воссоздали свадебные наряды конца 30-х годов ХХ века. Работа заняла полгода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для того, чтобы получить безупречную точность, изучались документы и фотографии, которые приносили жители со всего района.
О модных традициях в видеоматериале Григория Азаренка.