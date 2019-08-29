«Мы будзем пашыраць тэатральную прастору». Павел Латушко рассказал о планах Купаловского театра в новом сезоне

Новости Беларуси. Купаловский театр готовится к новому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году театр отмечает вековый юбилей. Сотый сезон будет наполнен сюрпризами и настоящими открытиями даже для опытных театралов.

Эксклюзивные проекты, новые площадки, школа для молодых актеров и большой гастрольный тур по Беларуси и зарубежью. Уже запланированы спектакли «Пинская шляхта» в Белостоке и «Урожай» в Париже.

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:

Вядучымі для нас будуць тры словы – гэта гісторыя, сучаснасць і будучыня. Мы будзем пашыраць тэатральную прастору. Зразумела, мы ўсе ведаем галоўную сцэну Купалаўскага тэатра. Апошнім часам мы палюбілі камерную сцэну Купалаўскага. Мы плануем адкрыць у наступным годзе і ўсім вядомую малую сцэну на вуліцы Энгельса. Мы будзем працаваць у Доме афіцэраў з дадатковымі спектаклямі, найбольш запатрабаванымі нашым гледачом.

У планах нашых – адкрыць тэатральную школу для моладзі. Мы пачалі новы праект для моладзі. Увогуле гэта будзе адным з нашых прыярытэтаў – важна, каб як мага больш маладых людзей наведвала тэатральныя пастаноўкі.

«Купалаўскі адкрывае сэрцы» – гэта праект, які распачаўся і будзе працягвацца на працягу ўсяго юбілейнага сезона. Мы пачалі новы праект «Музычныя вечары ў Купалаўскім».