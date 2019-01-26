Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

Новости Беларуси. Посетители Ботанического сада оказались в царстве кристаллов. Здесь стартовал Фестиваль ледяных и снежных скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке рядом с оранжереей свои работы представили как профессиональные скульпторы, так и студенческие команды. На оценку жюри – 18 композиций. На создание зимней сказки понадобилось 3 дня и около 10 тонн льда, привезли его с водохранилища Дрозды.

Больше всего посетителей привлекла музыкальная композиция. Каждый желающий смог на время стать барабанщиком, саксофонистом и даже сыграть на контрабасе. Над созданием такой студии мастера трудились по 10 часов в день.

Алексей Сорокин, скульптор:

Инструменты сами повели нас к этой идее. Чтобы сделать инструмент, за которым потом можно поиграть. Там, где музыка, там есть страсть, а где есть страсть, там настоящий человек, художник.