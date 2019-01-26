Ледяные барабаны, саксофон и контрабас показали в минском Ботаническом саду

Новости Беларуси. Посетители Ботанического сада оказались в царстве кристаллов. Здесь стартовал Фестиваль ледяных и снежных скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Посетители Ботанического сада оказались в царстве кристаллов. Здесь стартовал Фестиваль ледяных и снежных скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадке рядом с оранжереей свои работы представили как профессиональные скульпторы, так и студенческие команды. На оценку жюри – 18 композиций. На создание зимней сказки понадобилось 3 дня и около 10 тонн льда, привезли его с водохранилища Дрозды.
Больше всего посетителей привлекла музыкальная композиция. Каждый желающий смог на время стать барабанщиком, саксофонистом и даже сыграть на контрабасе. Над созданием такой студии мастера трудились по 10 часов в день.
Алексей Сорокин, скульптор:
Инструменты сами повели нас к этой идее. Чтобы сделать инструмент, за которым потом можно поиграть. Там, где музыка, там есть страсть, а где есть страсть, там настоящий человек, художник.
А чтобы холод не помешал насладиться красотой сказочных скульптур, для гостей организовали интерактивные игры, а также горячие угощения. Продлится морозная выставка до 3 февраля.