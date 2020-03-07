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Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики

07 марта 2020 12:38
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Новости Беларуси. Музыкальное поздравление для белорусских женщин. Наш телеканал подготовил специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики-1

8 телекамер, телевизионный кран и новейшая передвижная телестанция. Под светом тысячи софитов выступили 300 белорусских артистов, которые не только подарили самые теплые мелодии, но и удивили хореографическими номерами.

Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики-4

Специальные декорации окунули более трех тысяч зрительниц в атмосферу Древней Греции. Праздник дополнили совместное караоке с артистами и яркая фотозона. Также на сцене разыграли десятки подарков.

Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики-7

# Праздничные даты # Культура # Фотофакт

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