Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики

Новости Беларуси. Музыкальное поздравление для белорусских женщин. Наш телеканал подготовил специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Музыкальное поздравление для белорусских женщин. Наш телеканал подготовил специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 телекамер, телевизионный кран и новейшая передвижная телестанция. Под светом тысячи софитов выступили 300 белорусских артистов, которые не только подарили самые теплые мелодии, но и удивили хореографическими номерами.
Специальные декорации окунули более трех тысяч зрительниц в атмосферу Древней Греции. Праздник дополнили совместное караоке с артистами и яркая фотозона. Также на сцене разыграли десятки подарков.