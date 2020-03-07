Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики

Новости Беларуси. Музыкальное поздравление для белорусских женщин. Наш телеканал подготовил специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 телекамер, телевизионный кран и новейшая передвижная телестанция. Под светом тысячи софитов выступили 300 белорусских артистов, которые не только подарили самые теплые мелодии, но и удивили хореографическими номерами.