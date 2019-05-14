14 мая в Тель-Авиве пройдёт первый полуфинал «Евровидения-2019»

Новости Беларуси. Уже 14 мая вечером в Израиле пройдет первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша исполнительница ЗЕНА, самая юная конкурсантка из всех участников, с композицией Like it выйдет на сцену под номером восемь. Вместе с ней соперничать за право спеть в финале шоу будут представители еще 16 стран. Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться»