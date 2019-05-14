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14 мая в Тель-Авиве пройдёт первый полуфинал «Евровидения-2019»

14 мая 2019 06:32
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Новости Беларуси. Уже 14 мая вечером в Израиле пройдет первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 мая в Тель-Авиве пройдёт первый полуфинал «Евровидения-2019»-1

Наша исполнительница ЗЕНА, самая юная конкурсантка из всех участников, с композицией Like it выйдет на сцену под номером восемь. Вместе с ней соперничать за право спеть в финале шоу будут представители еще 16 стран.

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться»

14 мая в Тель-Авиве пройдёт первый полуфинал «Евровидения-2019»-4

Всего же в 2019 году покорять песенный олимп будут исполнители 41 страны. А трансляцию музыкального состязания смогут увидеть более 200 миллионов зрителей по всей Европе.

Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

14 мая в Тель-Авиве пройдёт первый полуфинал «Евровидения-2019»-7

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Культура # ЗЕНА # Фотофакт

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