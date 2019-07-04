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Купальские гуляния в Александрии: чем в 2019 году порадуют организаторы

04 июля 2019 06:29
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Новости Беларуси. Совсем скоро всех белорусов ждет еще один традиционный в июле праздник. 6 июля в живописном месте на берегу Днепра начнутся купальские гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже проходят репетиции гала-концерта, который станет кульминацией праздника. Его посвятят малой родине. Именно эта тема станет главной на национальном шоу.

Купальские гуляния в Александрии: чем в 2019 году порадуют организаторы-1

В 2019 году Александрия встретит гостей из шести стран. Ожидаются делегации из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу: многочисленные мастер-классы, тематические квесты, спортивные состязания, игры и конкурсы. В течение двух дней пройдет выставка-ярмарка «Александрыйскі кірмаш». Интересной обещает стать площадка с цирковыми выступлениями, играми и аттракционами.

Купальские гуляния в Александрии: чем в 2019 году порадуют организаторы-4

Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тысяч зрителей.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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