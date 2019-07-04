Купальские гуляния в Александрии: чем в 2019 году порадуют организаторы

Новости Беларуси. Совсем скоро всех белорусов ждет еще один традиционный в июле праздник. 6 июля в живописном месте на берегу Днепра начнутся купальские гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже проходят репетиции гала-концерта, который станет кульминацией праздника. Его посвятят малой родине. Именно эта тема станет главной на национальном шоу.