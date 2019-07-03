«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

Новости Беларуси. Народные гуляния продолжаются во всех уголках столицы. По традиции, главные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе. Их без преувеличения можно назвать центром молодежных активностей, где и живая музыка, и народное творчество, и гастрономические изыски. Здесь весь день работает съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Алёна Сырова.

Алёна Сырова, СТВ:

Столица продолжает праздновать День Независимости. К вечеру становиться многолюднее.

В Верхнем городе и на площадке у Дворца спорта в режиме нон-стоп выступают артисты, в основном белорусские. Так, мы уже подпевали Инне Афанасьевой, Ирине Дорофеевой, группе «Провокация», Анастасии Тиханович.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:

Такие праздники нас объединяют, и дай бог, чтобы мы всецело и полно ощущали это единство и понимали, что хоть мы и небольшое государство, маленькая нация, но мы вместе. И это самое главное.

Группа «Провокация»:

Важная дата. У каждого из нас были деды и прадеды, которые воевали за наше мирное небо над головой. Главное – искренне помнить, чтобы это было все не фальшиво, а по-настоящему. С праздником, страна!