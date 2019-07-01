Агурбаш, Елфимов, Ярмоленко. Торжественный концерт состоится 2 июля во Дворце Республики

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Дня Независимости, которое проходит в 2019 году под знаком 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Дня Независимости, которое проходит в 2019 году под знаком 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 2 июля пройдёт торжественное собрание и концерт во Дворце Республики. Среди гостей: ветераны, высшие должностные лица, известные спортсмены, деятели культуры, зарубежные гости.
А на сцену выйдут лучшие творческие коллективы, ведущие актёры, заслуженные и народные артисты Беларуси: Анжелика Агурбаш, Пётр Елфимов, Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко и многие другие.