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Агурбаш, Елфимов, Ярмоленко. Торжественный концерт состоится 2 июля во Дворце Республики

01 июля 2019 08:14
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Дня Независимости, которое проходит в 2019 году под знаком 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агурбаш, Елфимов, Ярмоленко. Торжественный концерт состоится 2 июля во Дворце Республики-1

Уже 2 июля пройдёт торжественное собрание и концерт во Дворце Республики. Среди гостей: ветераны, высшие должностные лица, известные спортсмены, деятели культуры, зарубежные гости.

Агурбаш, Елфимов, Ярмоленко. Торжественный концерт состоится 2 июля во Дворце Республики-4

А на сцену выйдут лучшие творческие коллективы, ведущие актёры, заслуженные и народные артисты Беларуси: Анжелика Агурбаш, Пётр Елфимов, Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко и многие другие.

# Беларусь помнит # Культура # Фотофакт

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