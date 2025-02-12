Книга «Наш Президент» поступила в продажу в магазины областных центров

Для коллективов Госсекретариата Совета безопасности, Администрации Президента и Управления делами Президента по их просьбе сегодня провели презентацию документально-биографического очерка «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга уже успела стать бестселлером. Практически весь тираж, а это 5 тысяч экземпляров – раскуплен. Интерес к изданию есть и за границей. Уже сейчас планируется перевести его на английский язык. Что касается книги в русском варианте, требуется печать дополнительного тиража.

Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:

Тираж ушел с колес. Люди хотели очень купить, но не всем хватало, поэтому записывались в очередь. Мне рассказывали в магазине «Светоч», что прибежала девочка студентка, возможно, школьница. Просила книгу без записи. Пожалуйста, дайте книгу – у папы день рождения. Я хочу ему сделать подарок. И вот такие искренние и трогательные вещи доказательно говорят о том, что книга действительно всем белорусам да и не только интересна.

И как стало известно на сегодняшней презентации, книга «Наш Президент» поступила в книжные магазины областных центров. Из 150 экземпляров, которые попали в Витебск, половину уже смели с полок.