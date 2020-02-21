Купала, Колас, Багдановіч гучаць па-карэйску. У Мінску прэзентавалі праект узаемных перекаладаў

Навіны Беларусі. Беларускія класікі Купала, Колас, Багдановіч цяпер і па-карэйску, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Беларусі. Беларускія класікі Купала, Колас, Багдановіч цяпер і па-карэйску, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
У Мінску прэзентавалі беларуска-карэйскі праект узаемных перакладаў паэтычных зборнікаў «Яшчэ прыйдзе вясна» і «Шаўковы туман». Як гучыць беларускі паэтычны склад па-карэйску, пачуў Дзмітры Анісавец.
Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.