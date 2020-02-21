Прямой эфир

Купала, Колас, Багдановіч гучаць па-карэйску. У Мінску прэзентавалі праект узаемных перекаладаў

21 февраля 2020 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Беларускія класікі Купала, Колас, Багдановіч цяпер і па-карэйску, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Купала, Колас, Багдановіч гучаць па-карэйску. У Мінску прэзентавалі праект узаемных перекаладаў-1

У Мінску прэзентавалі беларуска-карэйскі праект узаемных перакладаў паэтычных зборнікаў «Яшчэ прыйдзе вясна» і «Шаўковы туман». Як гучыць беларускі паэтычны склад па-карэйску, пачуў Дзмітры Анісавец.

Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.

Купала, Колас, Багдановіч гучаць па-карэйску. У Мінску прэзентавалі праект узаемных перекаладаў-4

 

# Белорусская литература # Культура # Татьяна Залеская # Юлия Олейченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Баста – это просто комик от Бога». Елисавета Илларионова рассказала о впечатлениях от шоу «Песни»
21 февраля 2020 13:08

«Баста – это просто комик от Бога». Елисавета Илларионова рассказала о впечатлениях от шоу «Песни»

Паставяць «Паўлінку» у Вязынцы і ўзнавяць спектакль «Немой». Латушка распавёў пра прэм’еры Купалаўскага
21 февраля 2020 11:30

Паставяць «Паўлінку» у Вязынцы і ўзнавяць спектакль «Немой». Латушка распавёў пра прэм’еры Купалаўскага

Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову»
21 февраля 2020 11:20

Павел Латушка пра спектакль аб Шагале: «Амбасадар Францыі ў Беларусі нам дапамог перакласці назву на французскую мову»