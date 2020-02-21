«Баста – это просто комик от Бога». Елисавета Илларионова рассказала о впечатлениях от шоу «Песни»

Белоруска вошла в число лучших исполнителей на престижном песенном конкурсе. Откровения финалистки – в программе «Минск и минчане».

Когда количество анкет на участие во втором сезоне топового песенного проекта превысило 30 тысяч, прием заявок пришлось закрыть досрочно. Прослушивания проходили сразу в четырех крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Невероятно, но в двадцатке лучших оказалась и наша землячка. Елисавета Илларионова или просто Лиса – девушка с магнетическим голосом, которая однажды утром проснулась знаменитой.

Елисавета Илларионова, исполнитель авторских песен, композитор, педагог по вокалу:

Здесь я на фотографиях с Мерием. С ней мы познакомились на «Песнях» на ТНТ. Сначала просто в пролете гостиницы выяснили, что мы обе из Беларуси, а потом начали контачить конкретно. А уже когда мы приехали в Москву на отбор, мы жили вместе в гостинице. Здесь еще мы втроем – это Диана Хома. Она тоже была с нами на «Песнях». И так сложилось, что Мерием нас всех сюда приютила.

Со временем дружба переросла в общее дело – школу вокала. А ровно год назад талантливые девчонки не столько пытались пробиться на большую сцену, сколько получали удовольствие от происходящего.

Елисавета Илларионова:

Все друг друга поддерживали, все были максимально настроены на то, чтобы просто кайфануть от того, где мы сейчас находимся. Мы шутили о том, что это просто какой-то музыкальный лагерь. Потому что вечерами мы собирались в гостинице, играли песни, читали друг другу стихи, делились своим творчеством. Делились своими историями, играли в какие-то игры. Вместе ходили в столовку, вместе ходили стирать. Вместе гуляли по Москве – у нас там образовалась такая компания дружеская, музыкальная. Это было очень здорово, это крутые эмоции. Этот опыт стоит того, чтобы пережить.

И это при том, что конкуренция зашкаливала, а соперники буквально наступали на пятки.

Елисавета Илларионова:

Порой было сложно, порой было тяжело, прямо дискомфортно, бессонно, стрессово. Но это все заряжало, чтобы не сдаваться, двигаться. Вся эта атмосфера, обстановка, люди, которые там, ребята, с которыми мы участвовали – они все такие бесконечно творческие! Когда ты окунаешься в атмосферу, где больше 300 человек – каждый пишет свои авторские песни в разном жанре – у каждого свой, и каждый делится этим, то лично меня это очень вдохновляло. «Голосина!», – скажет о ней Тимати. «Крутая девчонка. Одна из немногих, кто может затронуть», – сделает заключение Дусмухаметов. Баста будет пытаться оставить творческую белоруску с гитарой и сотней песен собственного сочинения.

Елисавета Илларионова:

Когда ты не снимаешься, ты можешь сидеть в зале и смотреть на съемки. И собственно я сидела все практически дни, когда не я снималась. И я наблюдала за тем, как ведет себя Тимати, как ведет себя Баста. Баста – это просто комик от Бога. Он такой шутник просто нереальный! И постоянно всех стебал, со зрителями общался. Вот почему я собственно больше хотела к Басте, потому что он такой – ближе к народу, и мне кажется, что он честный.

Полтора месяца драйва подходили к концу. Бывает ли такое, что простой педагог по вокалу из небольшого городка, да еще и другой страны, может победить? В теории – да. На самом рейтинговом шоу канала с многомиллионной аудиторией – еще вопрос.

Елисавета Илларионова:

Когда мы пели еще один авторский трек 1 минуту – это финал, до которого я прошла и потом с которого слетела уже перед отбором в команды. После этого на коридоре меня встретили охранники Тимати, сказали, что я клевая, они меня очень поддерживали. Они такие милые, на самом деле: «Ты крутая!» Я прохожу дальше по коридору – там гримерка «Газгольдера». И ребята – участники «Газгольдера» пригласили меня к себе в гримерку. И я просто сидела с ними и наблюдала, как там дальше развиваются события. Мы просто с ними разговаривали. Я даже не знала на тот момент, с кем я общаюсь. Потому что я не знала, например, как выглядит Матранг и Т-Фест. Паша Воля – он идет по коридору и такой: «Реально, если бы у меня была своя команда, ты бы была первая, кто бы там был. Потому что очень крутая! Ты честная, искренняя! И такие люди должны быть! Твоя музыка должна звучать. Обязательно продолжай, не переставай». Это все вдохновляет.

Что же так тронуло всех этих людей в 23-летней белоруске? Ведь хорошие голоса в наше время – не редкость, как и авторские треки, талант и энтузиазм. Вариант один – ее песни. Очень глубокие и личные.

Из окон вокальной студии, где сегодня чаще всего можно встретить Лису, виднеются индустриальные пейзажи, как в родном Бобруйске, красные крыши, больше напоминающие Питер, и атмосферные балконы, которые есть только в Минске. Каким образом эти три города вписались в жизнь исполнительницы?

Елисавета Илларионова:

Сейчас я, наконец, осела в Минске. Здесь я работаю и живу. В Бобруйск приезжаю периодически на выходные к родителям, к коллегам, повидаться с детьми, с которыми работала. А Питер – это просто моя сердечная любовь.

Сейчас кипит работа над первым альбомом. А все свои чувства и переживания героиня выливает на бумагу и трансформирует в стихи.

Елисавета Илларионова:

Друг для друга мы были созданы, даже если мы очень разные. И когда-нибудь мы осознанно загоримся и не погаснем.

Еще одна любовь Лисы – педагогика. Маргарита Полещук:

Лиса красивая, она очень добрая, она – мой лучший преподаватель по музыке.

Маргарита Полещук занимается вокалом год и уже успела занять второе место на престижном конкурсе. Вместе с педагогом она учится не только брать ноты, но и изучает иностранные языки – юная певица уже успела освоить пару композиций на английском и украинском. Ее коллега по сцене Эмилия предпочитает динамичную музыку. Но в одном девочки солидарны. Эмилия Самесова:

Мне нравится очень заниматься пением.

Елисавета Илларионова:

Абсолютно разношерстные все. И в плане возраста, и в плане личных качеств. И как люди – и бизнесмены, и простые рабочие, и дети. Абсолютно всех нас связывает музыка здесь. Они меня учат дисциплине, на самом деле, усидчивости, терпению, учат меня внутренней гармонии. Когда ничего не получается – ловить дзен. И, конечно же, вместе с ними я развиваюсь, я продолжаю искать свое звучание, я расширяю свой диапазон.

Вот такая она, без ложной скромности исполнительница на миллион – открытая, искренняя и простая.