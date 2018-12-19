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Крупнейший в Европе парк виртуальных развлечений открылся в Минске

19 декабря 2018 21:29
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Новости Беларуси. Занятие по интересам на площадке почти в 1400 квадратных метров могут одновременно найти до 120 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Крупнейший в Европе парк виртуальных развлечений открылся в Минске-1

В расположении самых маленьких – специальная комната с интерактивным полом и стеной, 3D-песочницы, аттракционы с очками виртуальной реальности. И еще одна фишка – невероятное шоу приготовления еды дронами.  

Крупнейший в Европе парк виртуальных развлечений открылся в Минске-4

Мне очень нравится. Буду приходить сюда еще.

Крупнейший в Европе парк виртуальных развлечений открылся в Минске-7

Это все интересно, интерактивно и поэтому нравится. Все светится, все сверкает – конечно, это детям интересно.

Крупнейший в Европе парк виртуальных развлечений открылся в Минске-10

Очень круто, когда ты можешь полностью управлять персонажем. Перемещения эти все – ты чувствуешь все свои возможности.

Уже в 2019 году здесь порадуют посетителей новыми играми от отечественных разработчиков из Парка высоких технологий.

# Развлечения # Культура # Фотофакт

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