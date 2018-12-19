Танцевал в священнических одеждах, а через некоторое время слёг: в церкви в Клецке проводили дискотеки и играли в баскетбол

Для того, чтобы узнать о Клецке, достаточно просто сюда приехать и посмотреть вокруг, рассказали в программе «Центральный регион».

Сакральную атмосферу умиротворённости здесь хранит отец Матвей. Сам он родом с Полесья, большую часть времени нёс службу на Витебщине, а в начале девяностых переехал в Клецк. Именно тогда он стал настоятелем Свято-Воскресенской церкви и продолжает нести это звание по сей день.