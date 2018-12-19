Танцевал в священнических одеждах, а через некоторое время слёг: в церкви в Клецке проводили дискотеки и играли в баскетбол
Для того, чтобы узнать о Клецке, достаточно просто сюда приехать и посмотреть вокруг, рассказали в программе «Центральный регион».
Сакральную атмосферу умиротворённости здесь хранит отец Матвей. Сам он родом с Полесья, большую часть времени нёс службу на Витебщине, а в начале девяностых переехал в Клецк. Именно тогда он стал настоятелем Свято-Воскресенской церкви и продолжает нести это звание по сей день.
Историю города батюшка знает не хуже любого экскурсовода – изучил немало церковных документов. О прошлом своего прихода может говорить часами – с радостью делится интересными фактами.
Протоиерей Матфей Белоус, настоятель Воскресенского прихода города Клецка, благочинный Клецкого церковного округа:
Храм был православный до 1961 года. А в тяжёлые времена безбожничества, в 1961 году храм этот был закрыт, поруган. Здесь были в вечернее время дискотеки, в дневное время играли в баскетбол. Когда храм в 1961 году закрыли, ризница находилась ещё в алтаре. И один из жителей нашего города зашёл в алтарь, надел на себя священнические одежды и танцевал в них. Через некоторое время он слёг. На ноги. Бог поругаем не бывает.
Чуть позже музыку сменит шум станков – в 1967 году сюда переехал филиал столичного механического завода. 12-метровое пространство до потолка поделили пополам – сделали два этажа. Производство не останавливалось почти 30 лет и, наконец, зданию вернули статус храма. За столько лет глумления над святыней, место сразу было не узнать.
Протоиерей Матфей Белоус:
Здесь ничего не было. Тут был завод, станки. Первое богослужение у нас случилось в радость нашего города, наших жителей в 1994 году. На Рождество! Воскресенский храм, как бы, переродился! И к Рождеству была первая божественная литургия. Храм был полон, народ торжествовал. Икон не было, ничего. Как только мы открыли храм, пришлось обращаться к людям: кто что сохранил – верните, пожалуйста.
Окончательный вид здание приобрело 12 лет назад, во время реконструкции воссоздали исторический облик храма: возродили купола и башни, провели реставрацию фасадов.