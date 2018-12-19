Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш»

На нескольких этажах комплекса расположились просторный хореографический зал, классы для занятий музыкой, вокалом, а также гордость центра – самая современная в стране студия звукозаписи.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Сегодня, когда нам сделали презентацию материально-технической базы этого дворца культуры, который открыл продюсерский центр «Спамаш», мы видим, что здесь сделано всё в соответствии с современными европейскими тенденциями развития шоу-бизнеса.

Всё это вселяет надежду, что в этих условиях мы вырастим новые таланты для нашей страны, которые будут являться будущим нашей белорусской культуры, прославят нашу страну на мировом и международной уровнях.