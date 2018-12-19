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Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш»

19 декабря 2018 13:56
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Новости Беларуси. Экскурсию по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» провели журналистам 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -1

На нескольких этажах комплекса расположились просторный хореографический зал, классы для занятий музыкой, вокалом, а также гордость центра – самая современная в стране студия звукозаписи.

Ее разработкой занимались британские специалисты, работу по монтажу выполняли белорусы.

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -4

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -6

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Сегодня, когда нам сделали презентацию материально-технической базы этого дворца культуры, который открыл продюсерский центр «Спамаш», мы видим, что здесь сделано всё в соответствии с современными европейскими тенденциями развития шоу-бизнеса.

Всё это вселяет надежду, что в этих условиях мы вырастим новые таланты для нашей страны, которые будут являться будущим нашей белорусской культуры, прославят нашу страну на мировом и международной уровнях.

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -9

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -11

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -13

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -15

Добавим, продюсерский центр «Спамаш» в музыкальной индустрии уже почти 15 лет. Его выпускники – востребованные артисты и авторы многих популярных песен. А воспитанники – участники самых разных республиканских и международных конкурсов. Центр делает ставку на восходящих звездочек. Сегодня здесь занимаются более 60 ребят.

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -18

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -20

Современные тенденции развития шоу-бизнеса. Экскурсия по новому зданию продюсерского центра «Спамаш» -22

# Белорусская музыка # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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