Александр Лукашенко после просмотра «Павлинки»: Прекрасная игра! Она стоит хороших денег

Основное событийное меню недели завершилось культурно-политическим десертом: после реконструкции в Минске торжественно открылся Купаловский театр. Обновили и визитку театра: спектакль «Павлинка». На премьеру пришел Президент Александр Лукашенко.

Первое, что бросается в глаза после реконструкции - фасад здания. Ему вернули исторический облик. Со второго этажа сняли нарощенные в 1960-е годы прошлого столетия конструкции, обновили лепнину и арки, а позади появилась дополнительная пристройка. К слову, вся реконструкция проходила в прямом смысле на глазах у Президента страны Александра Лукашенко. Администрация и театр – соседние здания, потому на открытие сцены номер один после антракта длиною в два с половиной года Александр Лукашенко пришел пешком.

Экскурсия по театру выдалась насыщенная: презентовали не только обновленный интерьер – он выполнен в духе классицизма, - но и новые технические возможности. Репетиционные залы оснастили передвижными платформами для смены декораций, на сцене появились люки провалов, из которых могут подниматься актеры, мобильный накладной поворотный круг и радиоуправляемые самоходные фуры.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

У тэатры абсталяванне тэхнічнае. Гэта 21 стагоддзе. Тут вельмі сур’ёзныя сістэмы ўсталяваны. Мы можам зараз прымаць гасцей са ўсяго света і выканаць любы райдар.

Появились у театра и свои репетиционные залы. В восстановленном театре их три. Этот – самый большой. Расположен над сценой и один в один повторяет ее контуры и размеры. До ремонта перед выпуском премьеры купаловцы до двух недель не давали спектаклей совсем: на сцену из репетиционных помещений переносили новую постановку. Сейчас до последнего дня вся подготовка будет проходить здесь и не препятствовать текущему репертуару. А это дает театру новые возможности для заработка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть они не готовы, как на Западе, в свободное плавание выйти и зарабатывать деньги на свое существование, и платить зарплату.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Я думаю, в таких условиях они готовы, но все равно какую-то дотацию им платить надо.

Александр Лукашенко:

Хорошо. Давайте заплатим 15%, а остальное пусть зарабатывают.

Обновился и зал театра. Сцена ушла на 4 метра вглубь, а вместо 500 мест осталось 360, зато кресла теперь большие и удобные. В этом смогли убедиться зрители премьеры обновленного храма искусства. По традиции 44-го года, открывала сезон «Павлинка» - визитная карточка главной сцены страны.

Знаменитая «Павлинка» недавно отметила 70-летний юбилей. Но и сегодня она собирает аншлаги. После спектакля Президент вышел на сцену и поблагодарил актеров за яркую игру.

Александр Лукашенко:

Если вы будете и в дальнейшем так играть свои пьесы, постановки на этой сцене, и выезжая куда-нибудь, то вы сполна компенсируете то, что государство на вас затратило. К вам придет народ, чьи деньги мы вложили в воссоздание вашего родного дома.

Затем Президент встретился с актерской труппой уже в более неформальной обстановке, где они смогли обсудить самые насущные вопросы: от цен на билеты до размера тарифных ставок деятелей искусства.

Александр Лукашенко:

Я еще раз говорю, глядя на нынешнюю постановку, я, конечно, тут немножко прикидываю, что и президент был, и главные специалисты были, которые оценивали, ваши коллеги, поэтому вы так душевно сыграли, хоть и волновались порой. Но прекрасная игра. Она стоит хороших денег. Вот это мое твердое убеждение, которое я выношу о встрече с вами. Потому мы подумаем, как решить эту проблему.

Первый показ для массового зрителя в Купаловском состоится через неделю. Откроет сезон все та же «Павлинка». Кроме нее, в апреле здесь будут показывать еще два спектакля: «Ужин с придурком» и «Пинская шляхта». Адаптация остальных постановок под новую сцену еще продолжается.