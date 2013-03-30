В Бресте ветераны ВОВ посетят места бывших сражений в Беларуси и России

Новости Беларуси. В Бресте стартовал патриотический проект «Марафон Мужества». В нем принимают участие ветераны Великой Отечественной войны. Они посетят места бывших сражений в Беларуси и России.

Сегодня вечером, 30 марта, участники акции приедут в город-герой Минск, а затем отправятся в Псковскую и Ленинградскую области.

В путешествие памяти с солдатами войны отправились молодые люди, которые поддержат боевой дух ветеранов песнями под гитару и, конечно, беседами о нашей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Банченко, ветеран Великой Отечественной войны (Беларусь):

Меня тянет туда, и я рад посетить те места и вспомнить своих товарищей по фронту. Понятно, волнение есть. И я хочу взглянуть на то место в Калининской области, где наша дивизия, наш полк гвардейский и наша десятая гвардейская армия под командованием Казакова гнала немцев.