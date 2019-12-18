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Х Рождественский оперный форум завершится фееричным гала-концертом

18 декабря 2019 08:21
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Новости Беларуси. Лучшие мировые оперные голоса – на сцене Большого в Минске. Шикарным гала-концертом в двух частях завершится 18 декабря Х Минский международный Рождественский оперный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Х Рождественский оперный форум завершится фееричным гала-концертом-1



На столичной сцене своё мастерство покажут Надежда Кучер, Ангелос Самарцис из Греции, итальянец Винченцо Костанцо, Агнешка Рехлис из Польши и многие другие. Дирижер концерта – Джанлука Марчиано (Италия).

Х Рождественский оперный форум завершится фееричным гала-концертом-3

Напомним, на конкурс в 2019 году в Минск приехали 30 солистов из 16 стран. На протяжении шести дней гостям показывали лучшие спектакли Большого с участием ведущих солистов театра и приглашённых звезд мировой оперной сцены. Всего в форуме принимали участие более 150 гостей из Сербии, Испании, Украины. Начало гала-концерта – в 19.00.

# Опера # Культура # Фотофакт

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