Х Рождественский оперный форум завершится фееричным гала-концертом

Новости Беларуси. Лучшие мировые оперные голоса – на сцене Большого в Минске. Шикарным гала-концертом в двух частях завершится 18 декабря Х Минский международный Рождественский оперный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На столичной сцене своё мастерство покажут Надежда Кучер, Ангелос Самарцис из Греции, итальянец Винченцо Костанцо, Агнешка Рехлис из Польши и многие другие. Дирижер концерта – Джанлука Марчиано (Италия).

Напомним, на конкурс в 2019 году в Минск приехали 30 солистов из 16 стран. На протяжении шести дней гостям показывали лучшие спектакли Большого с участием ведущих солистов театра и приглашённых звезд мировой оперной сцены. Всего в форуме принимали участие более 150 гостей из Сербии, Испании, Украины. Начало гала-концерта – в 19.00.