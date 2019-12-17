Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Новости Беларуси. Отечественный кинематограф сегодня отмечает 95-летие. С праздником кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В копилке «Беларусьфильма» – сотни работ, многие из них стали культовыми. Национальная киностудия ежегодно выпускает несколько фильмов. А в 2020-м представит на суд зрителям историческое фэнтези. Дмитрий Боярович о том, какое оно – наше кино.

С этих кадров началась история белорусского кино. Первый художественный фильм (до этого были лишь киноочерки), немой и черно-белый, вышел на экраны в 1926 году. Тогда ленту увидела лишь избранная публика.

Затем были: «Девочка ищет отца» (фильм до сих пор географический лидер белорусского кино, вышел в прокат в 83 странах), знаменитая «Альпийская баллада» (которую показывали в Каннах), «Дикая охота Короля Стаха» (первый отечественный триллер). И ставшие легендарными «Белые росы».

Елена Борзова, актриса (Россия):

То, что было тогда… Там были люди, одержимые своей профессией, одержимые кино. Сейчас цель – деньги, хапужество. Но я столкнулась сегодня с руководителями киностудии. Очень верю, что именно они воскресят и восстановят былое торжество белорусского кино.

За белорусским кино в свое время закрепилась репутация военного. «Иди и смотри», «В августе 44-го...», «Руины стреляют», «Часы остановились в полночь». Столько фильмов о Второй мировой едва ли сняла какая-то другая страна. За это нашу «фабрику грез» в шутку прозвали «Партизан-фильм».

Последние 20 лет кинематограф страны развивается с переменным успехом. «Хрусталь» Дарьи Жук вошел в лонг-лист премии «Оскар», «В тумане» Сергея Лозницы взял приз ФИПРЕССИ в Каннах. Четверть века в стране проходит «Листопад». На фестиваль приезжают звезды: от Брийанте Мендосы до Кшиштофа Занусси.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться, гордиться тем, что мы имеем, и заниматься тем, что снимать кино, которое будет интересно в первую очередь. Поэтому я рассчитываю на все наши фильмы, на команду и киностудии, и на моих коллег, с которыми мы сейчас объединяемся для презентации белорусского кино за рубежом.