«Фотографировал отдельно лицо, руки и туловище». Белорус рассказал, как создавал мурал, признанный лучшим в мире
Шагающую на торце одного из домов на Притыцкого девушку международные эксперты признали лучшим муралом в мире. На суд жюри участники представили множество работ, шедевров стрит-арта. Если наш выбрали из большого количества претендентов, то это весомая победа.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор проекта Urban Myths – Олег Ларичев и художник – Евгений Сосюра (Mutus).
Что для вас значит эта победа?
Олег Ларичев, координатор проекта Urban Myths:
Приятно, что в мире кураторы заметили Беларусь. Раньше мелькали работы из Беларуси, но это были не белорусские художники, а сейчас уже есть художник международного уровня – Женя, все его кураторы уже идентифицируют.
Евгений, как Вы разрабатывали мурал?
Евгений Сосюра (Mutus), художник:
На разработку эскиза ушло довольно много времени, наверное, на протяжении месяца или двух.
Вы это делаете на бумаге?
Евгений Сосюра (Mutus):
На компьютере в Photoshop, в электронном виде эскиз. Там было 40 вариантов с мелкими отличиями или с не очень мелкими.
В чем была идея?
Евгений Сосюра (Mutus):
Конкретно именно этой девушки не было изначально. Сначала была концепция, а уже потом ближе к концу искалась модель и фотографировалась.
Концепция того, что это будет богиня Макошь, была с самого начала?
Евгений Сосюра (Mutus):
Да.
Когда Вы рисуете, у Вас на руке есть какой-то образец?
Евгений Сосюра (Mutus):
Эскиз.
Были ли такие моменты, что Вы, условно, отошли 300 метров и понимаете, что здесь немного криво?
Евгений Сосюра (Mutus):
Конечно. Это нормально. Это всегда так.
Это какое-то искусство или здесь есть какая-то формула?
Евгений Сосюра (Mutus):
Каждый художник делает по-своему, кто-то обозначает квадраты, кто-то другими способами делает разметки. У меня тоже немного свое, но все примерно схожи по технологии работы.
Ваши коллеги, которые рисуют муралы, это, как правило, художники? Этому где-то обучают?
Евгений Сосюра (Mutus):
В основном, все сами учатся.
Насколько известно, реальный персонаж мурала проживает где-то в Серебрянке?
Евгений Сосюра (Mutus):
Да, наверное.
Как Вы выбирали девушку?
Евгений Сосюра (Mutus):
Я просто искал среди знакомых художников в Instagram, перелистывал фотографии и искал лицо, которое, мне кажется, идеально подойдет.
Почему Вы выбрали именно эту девушку?
Евгений Сосюра (Mutus):
Я даже не знаю, просто красивая и необычное положение.
Вы решили написать ей, что хотите ее нарисовать?
Евгений Сосюра (Mutus):
Да.
Как было дальше? Согласилась без проблем?
Евгений Сосюра (Mutus):
Да.
Ей нужно было Вам попозировать для того, чтобы Вы с нее срисовали какой-то эскиз или фотографии было достаточно?
Евгений Сосюра (Mutus):
Фотографировал отдельно лицо, руки, туловище, а потом в Photoshop это все склеивал, даже положение руки и пальцев – это различные варианты. Они все пробуются и потом самые идеальные варианты выбираются.
Вы учитывали при создании мурала здания вокруг?
Евгений Сосюра (Mutus):
Конечно, учитывал. Изначально осматривается фасад с разных ракурсов, делаются фотографии, складывается в Photoshop, как это будет выглядеть, чтобы ничего не заслоняло. Например, на моем рисунке снизу нарисованы деревья, они идеально повторяют контур деревьев, которые стоят. Чтобы с разных ракурсов максимально выигрышно смотрелось.
Предупреждаются ли жители дома, что теперь будут с такой красотой?
Олег Ларичев:
Студенты-социологи БГУ проводили опрос: как жители относятся к таким проектам, как они относятся к предыдущему проекту на улице Лещинского и, уже получив результаты, что более 80% положительно относятся, тогда уже с администрацией вопросы снялись.
Какие ближайшие планы? Появится ли что-то новое в Минске?
Олег Ларичев:
Такой страшный секрет, который уже, наверное, не секрет – будет работа с белорусским галерейным художником, очень известным, он учился на монументалиста. Мы с ним предварительно разговаривали и он готов сделать большой фасад. Это будет самый высокий мурал в Беларуси, если все получится.