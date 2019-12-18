«Фотографировал отдельно лицо, руки и туловище». Белорус рассказал, как создавал мурал, признанный лучшим в мире

Шагающую на торце одного из домов на Притыцкого девушку международные эксперты признали лучшим муралом в мире. На суд жюри участники представили множество работ, шедевров стрит-арта. Если наш выбрали из большого количества претендентов, то это весомая победа.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор проекта Urban Myths – Олег Ларичев и художник – Евгений Сосюра (Mutus). Что для вас значит эта победа? Олег Ларичев, координатор проекта Urban Myths:

Приятно, что в мире кураторы заметили Беларусь. Раньше мелькали работы из Беларуси, но это были не белорусские художники, а сейчас уже есть художник международного уровня – Женя, все его кураторы уже идентифицируют.

Евгений, как Вы разрабатывали мурал? Евгений Сосюра (Mutus), художник:

На разработку эскиза ушло довольно много времени, наверное, на протяжении месяца или двух. Вы это делаете на бумаге? Евгений Сосюра (Mutus):

На компьютере в Photoshop, в электронном виде эскиз. Там было 40 вариантов с мелкими отличиями или с не очень мелкими.

В чем была идея? Евгений Сосюра (Mutus):

Конкретно именно этой девушки не было изначально. Сначала была концепция, а уже потом ближе к концу искалась модель и фотографировалась. Концепция того, что это будет богиня Макошь, была с самого начала? Евгений Сосюра (Mutus):

Да. Когда Вы рисуете, у Вас на руке есть какой-то образец? Евгений Сосюра (Mutus):

Эскиз. Были ли такие моменты, что Вы, условно, отошли 300 метров и понимаете, что здесь немного криво? Евгений Сосюра (Mutus):

Конечно. Это нормально. Это всегда так.

Это какое-то искусство или здесь есть какая-то формула? Евгений Сосюра (Mutus):

Каждый художник делает по-своему, кто-то обозначает квадраты, кто-то другими способами делает разметки. У меня тоже немного свое, но все примерно схожи по технологии работы.

Ваши коллеги, которые рисуют муралы, это, как правило, художники? Этому где-то обучают? Евгений Сосюра (Mutus):

В основном, все сами учатся. Насколько известно, реальный персонаж мурала проживает где-то в Серебрянке? Евгений Сосюра (Mutus):

Да, наверное. Как Вы выбирали девушку? Евгений Сосюра (Mutus):

Я просто искал среди знакомых художников в Instagram, перелистывал фотографии и искал лицо, которое, мне кажется, идеально подойдет.

Почему Вы выбрали именно эту девушку? Евгений Сосюра (Mutus):

Я даже не знаю, просто красивая и необычное положение. Вы решили написать ей, что хотите ее нарисовать? Евгений Сосюра (Mutus):

Да. Как было дальше? Согласилась без проблем? Евгений Сосюра (Mutus):

Да. Ей нужно было Вам попозировать для того, чтобы Вы с нее срисовали какой-то эскиз или фотографии было достаточно? Евгений Сосюра (Mutus):

Фотографировал отдельно лицо, руки, туловище, а потом в Photoshop это все склеивал, даже положение руки и пальцев – это различные варианты. Они все пробуются и потом самые идеальные варианты выбираются. Вы учитывали при создании мурала здания вокруг? Евгений Сосюра (Mutus):

Конечно, учитывал. Изначально осматривается фасад с разных ракурсов, делаются фотографии, складывается в Photoshop, как это будет выглядеть, чтобы ничего не заслоняло. Например, на моем рисунке снизу нарисованы деревья, они идеально повторяют контур деревьев, которые стоят. Чтобы с разных ракурсов максимально выигрышно смотрелось.