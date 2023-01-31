«Звучал булат, картечь визжала...» Новая выставка познакомит с историей Витебска в годы войны с Наполеоном

Новости Беларуси. С историей Витебщины во время Отечественной войны 1812 года можно познакомиться на выставке в краеведческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Названа экспозиция строками из Лермонтовского «Бородино» – «Звучал булат, картечь визжала...» В залах музея представлены экспонаты, связанные с военными действиями, жизнью города того времени.

Виктор Пралич, корреспондент: Отечественная война 1812 года прошлась и по витебской земле. Сам город был оккупирован французскими войсками с июля по октябрь. Две недели здесь находился и император Наполеон. Судьбоносные решения он принимал в этом здании.

Проследить маршрут наполеоновской армии можно в центральном экспозиционном зале выставки. Здесь же и то, в чем шли офицеры французской армии – мундиры. А также и с чем шли: оружие представлено сразу нескольких видов. Сабли и даже пистолеты. Экспонаты не только из фондов музея, а также из частных коллекций поклонников «наполеоники».

Валерий Шишанов, заместитель директора Витебского областного краеведческого музея: Культ Наполеона нельзя отрицать. Он существовал и в XIX веке, и в XX веке. У нас есть один из уникальных предметов. Это мраморный бюст Наполеона из итальянского каррарского мрамора.

Подобные бюсты были изготовлены в большом количестве и устанавливались в городах, захваченных армией Наполеона. Возможно, это один из этих бюстов, поскольку он был передан в наш музей из здания дворянского собрания после Октябрьской революции.

Выставка о войне 1812 года – это не только военная тематика. Здесь же собраны и предметы быта тех далеких времен, а потому что-то новое для себя откроет не только мужская половина посетителей. Экспозиция включает в себя и прикладное искусство: фарфор, вышивка и мелкая пластика, что позволит окунуться в атмосферу светской жизни того времени.

Виктор Пралич:

В Витебской области находится более 10 памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года. Самый древний из них – 26-метровый монумент, его установили к 100-летию войны. В первозданном виде он сохранился и сегодня.