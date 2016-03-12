Молодежный театр в Минске: история создания и стремление к экспериментам

Энергичный и талантливый Молодежный театр начинается уже не с классической вешалки, а с уникального музея. Здесь первые афиши, программки и костюмы со спектаклей хранят многолетнюю историю театра.

Уже с первой премьеры Молодежный заявил о себе. В 1985 году главный режиссер Григорий Боровик выносит на суд зрителей спектакль «Эти непонятные старые люди». Вот та самая первая афиша, на ней – фото актеров. Многие из них и сегодня продолжают работать на сцене Молодежного. И уже с улыбкой вспоминают, с чего начинался их родной театр.

Раиса Сидорчик, ведущий мастер сцены, актриса Белорусского государственного молодежного театра:

Был объявлен конкурс на открытие какого-то театра. И пытались очень многие группы, собирались и пытались претендовать на этот Молодежный театр. Был открыт уже Молодежный театр Григорием Ивановичем Боровиком. Стильный классный спектакль «Ремонт». Он был очень интересно решен, был комедийный. И люди посмотрели и сказали да.

Сегодня у театра есть свой уютный дом. А в самом начале творческого пути труппа репетировала в разных домах культуры и клубах. Спустя три года хождений по чужим сценам в 1987 году «Молодежке» выделили здание бывшего кинотеатра «Спартак».

Раиса Сидорчик, ведущий мастер сцены, актриса Белорусского государственного молодежного театра:

Даже репетировали ночью. В театре музыкальной комедии, когда заканчивался вечерний спектакль, ночью нам давали сцену и мы там выходили на генеральные репетиции. И когда у нас появилось здание, которое раньше было кинотеатром «Спартак», нам его дали, то счастье было безмерное, потому что у нас наконец-то появилась своя площадка, свои гримерки. И мы там как могли устроились.

Но несмотря на все сложности, в Молодежном и в те годы ставили огромное количество спектаклей. Множество гастролей, участие в различных фестивалях. Здесь точно знают, что главное в успехе – команда единомышленников. Тогда можно быть уверенным, что все обязательно получится.

В 1988 году главный режиссер Борис Луценко знакомит зрителей театра с лучшими образцами мирового репертуара. В 1991 году в театр приходит Виталий Котовицкий и начинается новый виток в творческой жизни «Молодежки».

Спектакль «Его сны» по книге Сальвадора Дали – смелая и новаторская постановка, которая определила дальнейший путь развития театра – поиск новых форм, свежих взглядов и идей, безудержного желания реализовать свое «я» средствами театрального искусства. Такая позиция всегда притягивала в театр огромное количество талантливых и знаменитых служителей сцены, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Полина Питкевич, руководитель литературно-драматической части Белорусского государственного молодежного театра:

Здесь можно увидеть костюм капитана Бернарда, которого сыграл Сергей Журавель. Это народный артист Беларуси. Получил это звание именно в нашем театре. Его костюм из спектакля «Хитроумная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега можно здесь посмотреть.

В 2013 году в Молодежном попробовали новое направление – театр современной хореографии. Эта сцена всегда готова к экспериментам. Как результат – очередная премьера, на этот раз спектакль «Саша, вынести мусор» в постановке успешного белорусского драматурга Дмитрия Богославского.

Дмитрий Богославский, драматург, артист Белорусского государственного молодежного театра:

Мы попробовали перенести место действия со сцены театра, немного поиграть с пространством. Мне кажется, это даже хорошо, когда театр ищет новые выходы диалога со зрителем, потому что оставаться только в рамках трех стен иногда, наверное, неправильно, потому что иногда зритель требует более близкого диалога, более открытого, нос к носу.

Как и прежде, главная задача театра – оставаться той духовной средой, где всегда есть место вечным и нравственным ценностям. Потому репертуарная афиша постоянно растет вверх. Приходят новые актеры – талантливые, дерзкие и невероятно харизматичные. Здесь уверены: именно за ними будущее «Молодежки».

Анатолий Лагутенков, артист Белорусского государственного молодежного театра:

Большое количество спектаклей ставится, именно премьер, много режиссеров, которые приезжают. Буквально на днях открылась малая сцена. То, что я назвал, это все новое, все по-разному, режиссеры все работают по-разному. Если посмотрите спектакли, то они тоже, в принципе, разные. Молодежь всегда в каком-то активном поиске. И Молодежный театр должен этим отличаться. Это, может, кому-то не нравится, с этим можно спорить, но движение есть. А для театра, мне кажется, одна из главных задач – это чтобы было течение, движение. Есть движение – будет театр.

Свой тридцатый юбилей Молодежный театр отмечает в новом доме. Сюда труппа переехала в ноябре 2014 года. С огромным количеством наград и призов. Среди них и специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства за достижение высоких творческих успехов и весомый вклад в развитие и популяризацию театрального искусства. Это лишь начало еще долгой творческой истории Молодежного театра.