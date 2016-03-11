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Выставка из Гжели открылась в Гомеле

11 марта 2016 18:24
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Новости Беларуси. Синим по белому. В Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей привезли один из главных российских брендов. Экспозиция редкого фарфора прибыла из столицы самого промысла – подмосковного города Гжель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальную белизну гжельской глины изучал ещё Михайло Ломоносов. Народные же умельцы за несколько веков кропотливого творческого труда сделали из сине-голубых цветов, бутонов и завитков узнаваемый во всём мире бренд.

Владимир Осипов, посетитель выставки:
Впечатляют работы, как по технике, так и по манере, по разнообразию. Здесь представлена коллекционная посуда, скульптурные изображения, есть тарелки декоративные. То есть достаточно широкий спектр.

Екатерина Полторан, посетитель выставки:
Очень изящная и тонкая работа. Видно, что человек прочувствовал это письмо. Наверное, с каллиграфией можно сравнить. Очень красиво, понравилось!

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

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