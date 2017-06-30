Концерт Олега Газманова пройдёт в День Независимости в Гомеле

В Гомеле в этом году не станут отходить от классического сценария празднования Дня независимости. Главный праздник белорусской государственности стартует здесь на центральной улице города. Торжественное шествие закончится возложением цветов к братской могиле солдат и подпольщиков.



На центральную площадь Гомеля сотрудники Госавтоинспекции приглашают тех, кому хочется адреналина. Место, где обычно любителей «пожечь резину» инспекторы штрафуют, станет самой скоростной точкой праздника. Свои навыки в маневрировании продемонстрируют сами сотрудники ГАИ.



Окунуться с головой в атмосферу боёв за независимость можно будет здесь. Народное кино – лента «28 панфиловцев» – достойно того чтобы уделить ему несколько часов выходного дня. К слову, вместо поп-корна и газировки в День независимости, на входе в кинотеатр предложат солдатскую кашу и чёрный чай.

Из десятков праздничных концертов которые пройдут в День независимости в городе над Сожем, пожалуй самый ожидаемый концерт Олега Газманова. Любимец старшего поколения исполнит свои лучшие хиты здесь на главном стадионе Гомеля.



В том что петь умеют не только российские звёзды, гомельчане намерены доказать за пять минут до одиннадцати. Спеть гимн вместе планируют тысячи горожан. Традиционно заключительная часть праздника соберёт наибольшее количество участников. Ну и разумеется яркую точку в летнем небе поставит праздничный салют.